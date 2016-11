„Solange keine neue Schule entsteht“

Heppenheim. Auf einmal ging alles ganz schnell. Vergangene Woche wechselten die Sporthalle und die Werkstatt mit insgesamt 10 000 Quadratmetern Grundstücksfläche den Besitzer, jetzt wurde auch für den gesamten Rest der ehemaligen Odenwaldschule ein Investor gefunden: Eine Mannheimer Unternehmerfamilie hat die übrigen Gebäude im Heppenheimer Stadtteil Ober-Hambach erworben, darunter auch das moderne Verwaltungsgebäude, das ursprünglich erst später auf den Markt gebracht werden sollte.

Wer genau hinter dem Kauf steckt, welche Ziele der neue Eigentümer verfolgt und wie hoch der Kaufpreis ist, verrät Insolvenzverwalterin Sylvia Rhein allerdings nicht. "Über den Kaufpreis und weitere Details zu dem Käufer haben die Parteien Stillschweigen vereinbart", heißt es in einer Pressemitteilung.

Noch Stillschweigen über Pläne

Auch auf Nachfrage hüllt sich ihr Pressesprecher Alexander Schmidt in Schweigen. "Wir wollen dem Investor nicht die Butter vom Brot nehmen. Er wird mit seiner Idee an die Öffentlichkeit gehen, wenn er es für richtig hält." Wann das sein wird, ist offen. "Demnächst" hieß es gestern lediglich dazu. Auch mit Informationen über den Käufer der Turnhalle hielten sich die Verantwortlichen in der vergangenen Woche zurück. Ob es der Gleiche ist, der jetzt den Zuschlag erhielt? "Nein", sagt Schmidt.

"Solange keine neue Schule dort entsteht . . ." Adrian Koerfer nimmt die Nachricht vom Verkauf der Gebäude einigermaßen gelassen entgegen. Der ehemalige Vorsitzende des Opfervereins Glasbrechen will nicht bestreiten, dass die denkmalgeschützten Häuser einen gewissen Wert besitzen. Doch weil sie eben für eine schulische Nutzung konzipiert wurden, hegt Koerfer die Befürchtungen, dass dort wieder unterrichtet werden könnte - in welcher Form auch immer. Zumindest, so sagt er, sollte auf dem Gelände an die Verbrechen erinnert und der Opfer gedacht werden. Für die Gläubiger ist dagegen eine andere Frage die wichtigste: Wie viel lässt die Unternehmerfamilie für die Gebäude in der Paul-Geheeb-Straße springen? Auch dazu gibt es von offizieller Seite keine Auskunft. Schmidt verweist darauf, dass das Insolvenzverfahren nicht öffentlich ist. Deswegen könne er auch nichts über die Höhe der Verbindlichkeiten sagen, die der zahlungsunfähige Trägerverein der Odenwaldschule hinterlassen hat. Insolvenzverwalterin Rhein und der Gläubigerausschuss kennen die Zahlen natürlich.

Wie viel Geld erhalten Gläubiger?

Hinter den Kulissen muss jetzt gerechnet werden. Wie viel Geld wurde mit dem Verkauf des Inventars, der Immobilien und des Grundstücks erlöst? Den Schulden der Schule gegenübergestellt ergibt sich daraus eine Quote, nach der die Gläubiger ausbezahlt werden. Schmidt geht davon aus, dass das nicht mehr in diesem Jahr passieren wird.

Nach dem bereits abgewickelten Verkauf des Inventars der ehemaligen Reformeinrichtung wechseln nun insgesamt 31 Gebäude - viele davon denkmalgeschützt - und rund 91 000 Quadratmeter Grundstücksfläche den Besitzer.