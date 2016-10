Späher streuen Steinchen

Ludwigshafen. Die Zahl der Einbrüche ist so hoch wie nie. Reisende Banden aus Osteuropa machen der Polizei das Leben schwer: "Wir haben es hier mit Profis zu tun, die gezielt Regionen auskundschaften, abgrasen und dann verschwinden", berichtet Michael Dommermuth, Leiter der Kriminaldirektion Ludwigshafen. Anscheinend mit Erfolg - allein im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist die Zahl der Wohnungseinbrüche von 2014 auf 2015 um 30 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr hat sich der Aufwärtstrend nach Angaben des Innenministeriums etwas abgeschwächt. So wurden in den ersten acht Monaten in der Vorderpfalz 1329 Fälle und ein Anstieg um zehn Prozent registriert. Das liegt laut Ministerium an den speziellen Arbeitsgruppen, die vor einem Jahr bei den Präsidien eingerichtet wurden und die den Tätern ins Handwerk pfuschen sollen.

Neben einer noch besseren Vernetzung mit den Kollegen in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern vergleicht die "AG Bande" mit Einheiten in Ludwigshafen, Landau und Neustadt Fälle miteinander und schließt sich bei der Fahndung kurz. Zudem plant die Polizei häufigere Großkontrollen an Ausfallstraßen und setzt auf Prävention und wachsame Bürger.

Verdächtiges Verhalten melden

Schutz gegen Einbrecher Eine wachsame Nachbarschaft ist laut Polizei der beste Schutz vor ungebetenen Besuchern. Gerade in Wohngebieten nahe der Autobahn sollte man auf Wagen mit fremden Kennzeichen achten. Hecken, Sträucher und Bäume sollten weder Türen und Fenster verdecken noch Einbrechern als Zugangsmöglichkeit in obere Stockwerke dienen können. Kellerfenster, die von außen geöffnet werden können, sollten vergittert oder mit verschraubten Bolzen gesichert werden. Die Polizei rät, immer die Rollläden herunterzulassen, sie aufzubrechen dauert meist zu lange. Bewegungsmelder im Garten schrecken ab. Viele Tipps gibt's unter: www.polizei-beratung.de

Die Profibanden aus dem Osten werden laut Dommermuth allerdings immer gerissener. "Dass sie aus Rumänien, Georgien oder Albanien kommen, hat man den Spähern früher oft angesehen. Da haben wir Hinweise auf Frauen in bodenlangen Röcken mit Kopftüchern bekommen, die in einem Wohngebiet von Tür zu Tür gegangen sind. Heute kundschaften junge, westlich gekleidete Mädchen die Häuser aus", berichtet der Chef der Kriminaldirektion. Dennoch sei es nicht schwierig, verdächtiges Verhalten zu enttarnen: "Wenn zwei junge Frauen in einem Wohnblock aus mehreren Eingängen kommen und auf verschiedenen Stockwerken gesehen werden, sollte man misstrauisch werden", betont Uwe Klein, der bei der Polizeidirektion Landau für Einbruchsdiebstahl zuständig ist. "Wenn zwei oder drei Leute von Haus zu Haus laufen und keiner weiß, was sie dort wollen, dann rufen Sie sofort die Polizei - und gehen ihnen unauffällig nach, denn wenn sie in ein Auto steigen, haben wir noch ein Kennzeichen und ein Fabrikat, die uns vielleicht weiterhelfen. Der Kollege am Telefon wird Ihnen dann noch viele Fragen stellen, denn er vergleicht die Informationen mit bereits bekannten Fällen", so Klein.

Da die Kundschafter lohnende Objekte für ihre Komplizen markieren, lenkt Dommermuth den Blick auf harmlose weiße Kieselsteine, die wie zufällig in der Auffahrt liegen und sich vom Rest des Belags unterscheiden: "Kickt der Hausherr die Steinchen achtlos beiseite, wissen die Einbrecher, dass jemand daheim ist und lassen die Finger von dem Anwesen. Bleiben die unauffälligen Markierungen der Späher aber liegen, wissen die Profis, dass sie freie Bahn haben." Und woher haben sie die Steinchen? "Die klauen sie vorher auf dem Friedhof. Es wäre also kein dummer Hinweis, wenn jemand uns einen Menschen meldet, der von Gräbern Steine klaut", zeigt Dommermuth, dass es sich lohnt, auch bei vermeintlich harmlosen Dingen genau hinzuschauen.

Lange hielten sich die reisenden Ganoven ohnehin nicht in einer Region auf. "Meistens übernachten sie ein, zwei Nächte bei einem Bekannten, der hier normal lebt und arbeitet, grasen ein paar Viertel ab und verschwinden wieder. Je länger sie bleiben, desto höher ist das Entdeckungsrisiko", erklärt Klein.