Speyer. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Speyer ist am Donnerstagmittag ein Mann tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben ist die Identität der Leiche noch unklar, eine für morgen angesetzte Obduktion bei der Rechtsmedizin in Mainz soll weitere Hinweise zur Todesursache liefern.

Durch den Brand im Theodor-Storm-Weg wurden zudem fünf Personen verletzt, vier davon befinden sich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäusern. Eine weitere Person klagte über Kreislaufbeschwerden.

Das Feuer, welches der Feuerwehr gegen 13 Uhr gemeldet wurde, führte zu zwei Hausevakuierungen. Dabei wurden insgesamt 90 Bewohner aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Die Wohnung im 6. Obergeschoss brannte komplett aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zur Brandursache. Hierfür wurde von der Staatsanwaltschaft Frankenthal ein Brandsachverständiger beauftragt. (gbr/pol)