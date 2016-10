Spielende Kinder von Maskiertem bedroht

Leimen. Ein maskierter Unbekannter hat am Montagnachmittag in Leimen zwei Kinder mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, spielten die beiden Elfjährigen Fußball in der Friedrich-Ebert-Straße, als der Unbekannte kurz nach 17 Uhr auf dem Fahrrad hinzukam. Nachdem er die Kinder angesprochen hatte, nahm er aus dem Rucksack eine "Eishockeymaske", setzte diese auf und zog ein Messer. So ging er dem Bericht zufolge kommentarlos auf die Spielenden zu.

Die verängstigten Elfjährigen flüchteten sich in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und zogen von Innen die Haustür zu. Der Unbekannte kratze dann noch mit dem Messer an der Scheibe der Haustür, bevor er die Maske sowie das Messer wieder in den Rucksack steckte und mit dem Fahrrad flüchtete.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 17 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze Haare. Er trug hellblaue Jeans, einen schwarz-grauen Kapuzenpulli sowie schwarz-weiße Sportschuhe. Bei sich hatte er einen blauen Turnbeutel mit auffälligem Muster. Er fuhr ein schwarzes Mountainbike mit weißer Federgabel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 oder 06224/17490 bei der Polizei zu melden.

Einen anderen Vorfall meldete die Polizei aus Bobenheim-Roxheim: Dort erschreckte am späten Montagabend ein sogenannter Horror-Clown eine 37-Jährige auf dem Bahnhofsplatz. Der als Clown verkleidete Unbekannte rannte anschließend in Richtung Bahnhof davon. Die Polizei wies ausdrücklich darauf hin, dass das Erschrecken den Straftatbestand einer Körperverletzung darstellen kann. (pol/leh)