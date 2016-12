Sport mit jeder Menge Mehrwert

Rhein-NEckar. Es geht um mehr als nur Fußball. Sport in der Gemeinschaft kann Menschen positiv beeinflussen, zu neuen Dingen motivieren, sie vielleicht auch abseits des Sportplatzes zu Höchstleistungen anspornen. Davon sind Dietmar Hopp und Anton Nagl seit jeher überzeugt. Sie haben den Gedanken in ein umfassendes, ganzheitliches Konzept gegossen und damals den Verein "Anpfiff ins Leben" gegründet. Heute feiert die Initiative ihren 15. Geburtstag. Auch wenn's kein klassisches Jubeljahr ist: Das "Geburtstagskind" will das ganze Jahr lang feiern, in der Region unterwegs sein und und kleine Geschenke verteilen.

Hervorgegangen ist Anpfiff ins Leben aus der Jugendabteilung der TSG 1899 Hoffenheim. Die Idee dieses ganzheitlichen Jugendförderkonzepts hatte Anton Nagl, damals Vorstandsmitglied des aufstrebenden Vereins, der in der Oberliga angekommen war. Nagl kam auf Dietmar Hopp zu und begeisterte ihn für die Idee. Gemeinsam gründeten sie den Verein "Anpfiff ins Leben". Und fanden eine ganze Menge Befürworter: Der frühere Fußballprofi und Bundestrainer der deutschen und US-Nationalmannschaft Jürgen Klinsmann war persönlich mit von der Partie, als Hopp und Nagl mit Roland Dickgießer, dem Ehrenspielführer des SV Waldhof Mannheim das Projekt in der Häuselgrundhalle in Zuzenhausen vorstellten.

In der Hoffenheimer Nachbargemeinde entstand genau am 7. Dezember 2001 das erste Jugendförderzentrum. Partner war die TSG 1899 Hoffenheim. Bereits eineinhalb Jahre später, im März 2003, kam der FC Astoria Walldorf an Bord. Auch hier entstand ein Förderzentrum.

Verein „Anpfiff ins Leben“ Der Verein "Anpfiff ins Leben" wurde am 7. Dezember 2001 mit der Eröffnung seines ersten Jugendförderzentrums in Zuzenhausen gegründet. Mittlerweile ist er an neun Standorten aktiv. Seine Partnervereine sind FC-Astoria Walldorf, VfR Walldorf, Rhein-Neckar-Löwen und SG Kronau Östringen, Ludwigshafener SC, SV Waldhof Mannheim, SG Heidelberg-Kirchheim, SV Gimbsheim, TSG 1899 Hoffenheim, VfB St. Leon, Jungadler Mannheim, Golf Club St. Leon-Rot und FC Speyer. Der Verein hat 50 hauptamtliche Mitarbeiter. Sie werden von mehr als 350 Trainern, Betreuern und Lehrkräften unterstützt.

Mittlerweile ist "Anpfiff ins Leben" mit insgesamt neun Partnervereinen in der ganzen Metropolregion zuhause - im Süden bei der SG Kronau-Östringen, im Norden beim SV Gimbsheim, aber auch bei den Jungadlern, dem SV Waldhof und anderen.

Hilfe bei der Bewerbung

Mittlerweile haben rund 15 000 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 19 Jahren mindestens eines der zahlreichen Angebote des Vereins in Anspruch genommen. Sie haben Prominente wie den Sportjournalisten Uli Potofski beim Leseförderprojekt "Kick And Read" getroffen, mit diversen Praktika in unterschiedliche Berufe hineingeschnuppert, Bewerbungstrainings absolviert oder gemeinsam mit Senioren oder Behinderten gearbeitet. Denn die Förderung schafft nicht nur im Sport beste Voraussetzungen für die individuelle Entwicklung, sondern deckt auch die Bereiche Soziales, Schule und Beruf ab.

Längst engagiert sich der Verein auch in der Flüchtlingshilfe, lässt Kinder nicht nur mitkicken, sondern bietet ihnen nebenbei Deutsch-Unterricht an. Ein weiterer Bereich ist die Bewegungsförderung für Amputierte. Etwa beim Verein Anpfiff Hoffenheim gibt's Fußball und eine Sitzvolleyballmannschaft, bei der Menschen neue Energie und Lebensmut tanken können, wenn sie Gliedmaßen durch eine Krankheit verloren haben.

"Die Maxime unserer Sportförderung lautet: Wir schaffen Perspektiven!", sagt Dietmar Pfähler, der den Vereinsvorsitz im vergangenen Jahr von Anton Nagl übernommen hat. Pfähler will das kommende Jahr unter anderem dazu nutzen, um den Verein noch ein Stück weit bekannter zu machen. Dafür sorgen soll unter anderem ein VW-Bus, der mit besonderer Ausstattung und Lackierung unterwegs sein wird, um im Sommer Eis und im Winter Tee zu verteilen. Speziell im Bereich der Bewegungsförderung für Amputierte sieht Pfähler eine Menge Potenzial. Hier will er noch viele Mitspieler gewinnen.

Finanziert wird die Arbeit des Vereins übrigens von der Dietmar Hopp Stiftung. Fünf Millionen Euro gibt die Stiftung pro Jahr für das laufende Geschäft dazu. Davon werden unter anderem das Personal und der Unterhalt der Gebäude finanziert. Für neue Häuser wie etwa das Jugendförderzentrum, das im vergangenen Jahr in Heidelberg entstand, gibt es extra Unterstützung.