Sprengsatz gezündet

Walldorf. Eine Explosion hat in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) für Aufsehen gesorgt. Nach Polizeiangaben schreckte ein lauter Knall die Anwohner der Albert-Schweitzer-Straße am Samstag um 22.10 Uhr auf. "Ein Sprengkörper unbekannter Machart ist auf einem Gullydeckel an der Einmündung zur Talstraße in die Luft gegangen", berichtet ein Polizeisprecher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, auch Sachschaden sei nicht entstanden.

Kriminalpolizei ermittelt

Beamte des Reviers Wiesloch stellten die Reste des Sprengkörpers sicher, sie sollen nun im Labor des Landeskriminalamtes in Stuttgart begutachtet werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Ob ein Zusammenhang zu einer Explosion in der Walldorfer Fasanenstraße am 1. Dezember vergangenen Jahres besteht, ist noch unklar. Damals war ein Sprengsatz von ebenfalls unbekannter Machart vor einem Reihenhaus gezündet worden. Die Explosion hatte die Tür des Hauses, das umgebende Mauerwerk und Fensterscheiben beschädigt. Der Sachschaden summierte sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise unter Telefon 0621/1 74 55 55. sin