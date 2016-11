Stadtbahn entgleist

An der Haltestelle Rathauscenter blieben die Eingänge gestern zu. © rittelmann

Ludwigshafen. Zu einigen Verzögerungen ist es im Verlauf des gestrigen Tages im Ludwigshafener Nahverkehr gekommen. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilte, mussten die Stadtbahnlinien 6 und 7 ganztägig umgeleitet werden. Auslöser war die Entgleisung einer Bahn im Bereich des Rathauses bereits am Montagabend. Schon dort war es zu Verspätungen gekommen.

Wegen der Reparaturarbeiten am Gleis dauerte der Zustand bis gestern Abend an. Nach Angaben eines Sprechers schickte die RNV ihr gesamtes Infopersonal raus, um den Fahrgästen vor Ort zu helfen. "So konnten wir das Chaos einigermaßen im Rahmen halten. Auch wenn es natürlich für beide Seiten nicht schön war", so der Sprecher.

Zum Grund der Entgleisung konnte die RNV gestern keine Angaben machen. "Es muss einen technischen Hintergrund haben", mutmaßte der Sprecher. "Wir haben sowohl einen Schaden am Gleis als auch an der Bahn. Schwer zu sagen, was der Auslöser war." Gefahr habe für die Fahrgäste nicht bestanden. Die Bahn sei nur mit einem Räderpaar zehn Zentimeter aus der Spur geraten. "Und das in einem Bereich, wo die Bahn langsam fährt", gab der Sprecher Entwarnung. Heute früh sollten der Schaden behoben und die Umleitungen aufgelöst sein. jei