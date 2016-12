Stallpflicht bedroht Straußenfarm

Straußen leben bei jedem Wetter draußen. © Venus

Rülzheim. Die Geflügelpest, die vermutlich durch Wildvögel aus Russland nach Deutschland eingeschleppt wurde, bedroht den Bestand der größten europäischen Straußenfarm "Mhou" im südpfälzischen Rülzheim. "Aus Sicherheitsgründen" sollen auf behördliche Anordnung die rund hundert Großvögel, die auf der mehr als zwölf Hektar großen Farm leben, in Ställe eingesperrt und damit vor einer Ansteckung bewahrt werden.

"Ein wochen- oder gar monatelanger Aufenthalt in einem Stall wäre für die Tiere der sichere und vor allem der qualvolle Tod," spricht sich Straußenfarm-Chef Christoph Kistner gegen eine solche behördliche Anordnung aus und hat beim Veterinäramt des Landkreises Germersheim eine Ausnahmegenehmigung beantragt. Die liegt nun beim rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministerium in Mainz. Kistner: "Strauße in einen Stall einsperren? Das geht auf gar keinen Fall - sie würden sich dort umbringen."

Die Rülzheimer Straußenfarm wird nach den modernsten Erkenntnissen geleitet. "Alle unsere Mitarbeiter sind zur strengsten hygienischen Disziplin verpflichtet," sagte Kistner, "das ständige Desinfizieren von Schuhen und sogar von Autoreifen ist bei uns Alltag." Die Tiere kann man nicht anfassen: Die Besucher der Straußenfarm werden durch einen drei Meter breiten und unüberwindbaren Korridor aus Zäunen von den Großvögeln fern gehalten.

Züchter will Vögel lieber töten

Kistner: "Strauße leben das ganze Jahr über im Freien - sie sind völlig unabhängig vom Wetter und ertragen selbst härtesten Frost." Wenn sie in einen Stall eingesperrt werden, fehlt ihnen der natürliche Umgang mit der Natur - sie finden in den Ställen weder Gras noch Gebüsch, beginnen andere Strauße anzugreifen und ihnen die Federn auszureißen. "Das endet mit einer Art Massaker," sagte Kistner, der seine Tiere "auf gar keinen Fall" einer solchen Tortur aussetzen wird: "Lieber töte ich alle Tiere - dann müssen sie nicht leiden. Ich bin nicht angetreten, um Tiere zu quälen." Der erfahrene Straußenzüchter hofft nun auf die Einsicht der Behörden: "Durch die besondere Art der Straußenhaltung bei uns können die Tiere eigentlich nicht infiziert werden - bei uns herrscht große Sauberkeit. Die häufigste Infektionsquelle ist der Mensch. Und der kommt mit den Tieren nicht in Berührung." In Baden-Württemberg, wo Kistner vor rund zehn Jahren in Rheinmünster eine solche Farm betrieb, "gab es kaum Einschränkungen, obwohl die äußeren Bedingungen ungleich problematischer waren als hier in Rülzheim".

Die Geflügelpest wurde in bisher sieben europäischen Ländern nachgewiesen - vor allem bei Wildvögeln und in Geflügelbeständen. Der Erreger der Variante H5N8 ist für den Menschen völlig ungefährlich, bedroht aber jede Art von Hausgeflügel. Kistner: "Die Seuchen bei Geflügel entstehen in der Regel in den Ställen - nicht in freier Natur." rs