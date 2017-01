Rhein-Neckar. Bei Unfällen in der Region sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer kam gestern Abend ums Leben, als sein Pkw an einem mit einer Halbschranke gesicherten Bahnübergang bei Waibstadt von einem Regionalzug erfasst und 200 Meter mitgeschleift wurde.

Auf der A 5 bei St. Leon-Rot hatte ein Lkw-Fahrer vor dem Kreuz Walldorf am Donnerstagnachmittag ein Stauende übersehen. Der Sattelzug schob drei Autos und zwei weitere Lkw aufeinander. Der Verursacher sowie drei Frauen in den anderen Fahrzeugen erlitten leichte Verletzungen. Der Verkehr staute sich zwischenzeitig auf bis zu 15 Kilometer.

Auf der A 65 zwischen Insheim und Landau erlitt ein 36-Jähriger am Donnerstagabend schwere Verletzungen. Er war mit seinem Opel aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Der Polizei zufolge krachte das Auto in die Schutzplanken und überschlug sich mehrmals. Die Autobahn musste für zwei Stunden in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Voll gesperrt werden musste am Donnerstagmittag auch die A 67 bei Gernsheim. Eine 22-Jährige war an einem Stauende auf einen Sattelzug gefahren. Die Frau wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. fab/mer