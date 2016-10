Staupe erreicht Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. In den vergangenen Jahren war Staupe bereits im Raum Stuttgart und im Enzkreis aufgetreten, inzwischen hat die Viruserkrankung auch die Metropolregion erreicht. Man habe den Erreger bei einem Fuchs in Rauenberg und einem Marder in Wiesloch nachgewiesen, teilt das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Hunde sollten auf jeden Fall dagegen geimpft sein. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Was genau ist Staupe, und wie wird sie übertragen?

Das Staupe-Virus ähnelt dem Masern-Virus. Es löst Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit und Fieber aus und kann sich zudem in Form von Ausfluss aus Augen und Nasen äußern. Haushunde können sich über Ausscheidungen oder Sekrete von Fuchs, Dachs und Marder mit dem Virus infizieren - oft bei direktem Kontakt mit diesen Tieren. Immer wieder kommt Staupe aber auch über ungeimpfte Hunde nach Deutschland, die zum Beispiel aus Osteuropa oder dem Mittelmeerraum geholt werden.

Ist das Virus auch für Menschen gefährlich?

Nein, Menschen können sich damit nicht identifizieren. Auch Katzen sind nach Auskunft des Veterinäramts beim Rhein-Neckar-Kreises nicht gefährdet.

Warum ist eine Impfung so wichtig?

"Da es keine Behandlungsmöglichkeiten gegen Staupe gibt, kann diese in schweren Fällen zum Tod führen", erklärt Lutz Michael, Leiter des Veterinäramts. Die Vorbeugung durch die regelmäßige Impfung ist laut Tierärzten daher unerlässlich. Hunde, die bereits geimpft sind, sind dadurch allerdings auch bei neu auftretenden Fällen in der Umgebung ausreichend geschützt.

Könnte sich der Virus in der Region weiter ausbreiten?

Es sei möglich, dass die Staupe auch an anderen Stellen der Region auftritt, erklärt eine Sprecherin des Landratsamts. Da der Virus von Tieren in der freien Natur übertragen werde, sei eine Ausbreitung kaum aufzuhalten. fab