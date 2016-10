Streicheltiere ziehen in Bauernhof um

Landau. Pünktlich zu Beginn der Herbstferien in Rheinland-Pfalz hat der Landauer Zoo sein neues Streichelgehege eröffnet. Auf dem Gelände der ehemaligen Dromedaranlage ist ein landwirtschaftliches Pfälzer Kleingehöft im Stil der 60er Jahre entstanden, in das verschiedene Nutztiere eingezogen sind. "Es ist ein Ort zum Wohlfühlen, an dem wir das Interesse der Kinder für das Mitgeschöpf Tier besonders wecken möchten", erzählt Zoodirektor Jens-Ove Heckel. Viele Kinder hätten heute gar keinen Bezug mehr zu den sogenannten Nutztieren.

Land finanziert 60 Prozent

Frei wurde das Areal direkt neben der Zooschule, als die Dromedare im Zuge der Zooerweiterung 2013 in die neue Anlage auf die Wiese am Fort umgezogen sind. Rund 220 000 Euro hat die Realisierung des Streichelzoo-Projekts gekostet. 60 Prozent steuerte das Land Rheinland-Pfalz bei, 30 Prozent finanzierte der Freundeskreis des Landauer Tiergartens und die restlichen zehn Prozent hat der Zoo aus eigenen Mitteln aufgebracht. Obwohl der 1979 erbaute Streichelzoo immer noch ein beliebter Treffpunkt für Familien war, habe er aus gestalterischer und zoopädagogischer Sicht nicht mehr den Anforderungen entsprochen. Hinzu komme, dass die alten Stallgebäude ebenso wie große Teile der Umzäunung dringend sanierungsbedürftig waren und ohnehin erneuert werden mussten.

"Der neue Standort direkt neben der 2005 erbauten Zooschule hat außerdem den Vorteil, dass wir die Streicheltiere problemlos in die tägliche Arbeit mit den Kindern einbauen können", so Heckel. In dem kleinen Pfälzer Bauernhof wohnen nun afrikanische Zwergziegen und Quessant-Schafe. Mit eingezogen seien auch bedrohte alte Haustierrassen wie das deutsche Großsilber Kaninchen und der bergische Schlotterkamm - eine sehr seltene, alte Hühnerrasse. Dazwischen tummelt sich eine Gruppe Minischweine und süddeutsche Schildtauben flattern umher. Anders als bisher können sich die tierischen Bewohner zurückziehen, wenn ihnen die Kuschelei mal zu viel wird. Im Unterricht der Zooschule wird nun auch ein Glanrind aus Glasfiebermaterial in Lebensgröße zum Einsatz kommen, das die Kinder melken dürfen.

Mit dem neuen Streichelzoo - der mit vielen historischen Acker- und Handwerksgeräten ausgestattet ist - wolle der Zoo ganz nebenbei das Interesse für eine artgerechte Haltung von Nutztieren und ein bisschen Heimatverbundenheit wecken. "Zudem wird das Thema nachhaltige Landwirtschaft mit Schautafeln thematisiert. Im Idealfall erinnern sich Oma und Opa beim Besuch des Streichelzoos an ihre Jugend und erzählen davon, wie sie selbst beim Felder grubbeln geholfen haben, was Kinder heute ja gar nicht mehr kennen", so Heckel.