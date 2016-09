Ein Mann ist am Samstag von der Polizei in Dossenheim angeschossen worden. (Symbolbild)

Dossenheim. Ein 47 Jahre alter Mann ist am Samstag von der Polizei in Dossenheim angeschossen worden. Offenbar war zuvor ein Streit mit seiner von ihm getrennt lebenden Partnerin eskaliert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann hatte einen Oberschenkeldurchschuss erlitten und befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Der Mann habe vorgehabt, die gemeinsamen Kinder bei der Frau in Dossenheim zu besuchen. Hierbei kam es nach Angaben der Behörden zu einer lauten verbalen Auseinandersetzung. Infolge des Streits habe die Frau die Polizei gerufen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, soll der Mann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Bierflasche zerschlagen haben und damit auf die Polizisten losgegangen sein. Daraufhin feuerte einer der Polizisten einen Schuss ab, der den 47-Jährigen in den Oberschenkel traf. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. (ben/dls)