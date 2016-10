Suche Mirabellen, biete Heu

Bergstraße. Der Name ist, zugegeben, ein Ungetüm: Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept Blühende Badische Bergstraße (ILEK). Dabei braucht es eigentlich nicht viele Worte, um zu beschreiben, was sich dahinter verbirgt. Man muss nur ein Stück auf dem neuen Blütenweg an den Hängen des Odenwalds entlang spazieren.

Reinhard Schüßler kämpft. Mann gegen Brombeere. Spaten gegen Wurzeln. Vor gut einem Jahr haben die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Sulzbach begonnen, das Grundstück oberhalb des Weinheimer Stadtteils Sulzbach wiederherzurichten. Unmengen an Gestrüpp haben sie seitdem entfernt, doch besiegt ist die Brombeere noch lange nicht. "Es wird noch gut drei Jahre dauern, bis wir das Grundstück halbwegs im Griff haben", sagt Schüßler.

Brombeeren wuchern

Das ILEK-Projekt ILEK steht für Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept Blühende Badische Bergstraße. Die Städte und Gemeinden Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim haben sich zusammengetan, um die Kulturlandschaft der Bergstraße zu bewahren und zu entwickeln. Seit 2014 gab es schon zahlreiche Projekte mit vielen freiwilligen Helfern. Herzstück ist der neue Blütenweg, der Anfang des Jahres eingeweiht wurde. Zwischen Laudenbach und Dossenheim bekam der Blütenweg eine neue Strecke und schönere Wege. Am Blütenweg entlang wollen die ILEK-Gemeinden Gärten, Streuobstwiesen und Weinberge erhalten und/oder wieder beleben. Informationen gibt es im Netz unter www.ilek-bergstrasse.de. Hier findet man auch die Grundstücks- und Tauschbörse. Bei Fragen steht auch ILEK-Regionalmanager Bernhard Ullrich unter Telefon: 06201/ 2 59 58 90 zur Verfügung.

Die vorherigen Besitzer wollten hier eigentlich einen kleinen Weinberg anlegen. Doch sie schoben die Pläne immer wieder auf, dann zogen sie weg. Das Grundstück fiel brach. "Solche Geschichten gibt es hier viele", erzählt ILEK-Geschäftsführer Roland Robra. Viele Gärten sind von Brombeeren und Brennnesseln überwuchert, einige Grundstücke hat bereits der nahe Wald verschlungen. Die Städte und Gemeinden der Badischen Bergstraße wollten die Gärten und Streuobstwiesen vor der Verwilderung bewahren und entwarfen das Entwicklungskonzept.

"Wir machten eine Bestandsaufnahme und schrieben die Besitzer der Grundstücke an, auf denen sichtbar seit Jahren nichts mehr getan wurde", erklärt Robra. Über die Hälfte meldete sich zurück. Sie gaben an, ob sie sich selbst um ihr Grundstück kümmern wollen, Hilfe benötigen, verkaufen oder verpachten wollen. Als die ILEK-Homepage im September 2014 online ging, integrierten die Verantwortlichen gleich eine Grundstücksbörse. "Die Nachfrage war deutlich größer, als wir das zuvor erwartet haben", sagt Robra.

Seitdem die Gemeinde nun auch den Zufahrtsweg zu den Grundstücken wieder in Stand gesetzt hat, kehrt nun Garten für Garten das Leben zurück an die Hänge über Sulzbach. "An den Wochenenden ist jetzt deutlich mehr los als vor ein paar Jahren", berichtet Schüßler. Ein paar Meter vom Grundstück des Obst- und Gartenbauvereins entfernt, befreien Vater und Sohn gerade Rebstöcke vom Gestrüpp einiger Jahre, schräg gegenüber hat ein Imker Bienenvölker angesiedelt und etwas weiter vorne hat der Wurzelkindergarten ein Grundstück. Immer wieder laufen Wanderer hier an schön angelegten Nutz- oder Freizeitgärten vorbei - mit einer herrlichen Aussicht über die Rheinebene.

Seit einigen Wochen ist nun eine neue Rubrik auf der ILEK-Homepage online: Eine Tauschbörse. "Wir sehen, dass viele Obstbäume nicht mehr abgeerntet werden - weil die Besitzer beispielsweise zu alt sind, um selbst zu ernten", erklärt Robra. Andererseits gebe es Familien mit jungen Kindern, die Freude daran haben, einen Tag auf einer Streuobstwiese zu verbringen und Mirabellen zu ernten. Beide Parteien soll die Tauschbörse zusammenbringen. Über die Börse kann Heu gegen Brennholz getauscht werden, aber auch Maschinen können verliehen, Wissen rund um die Gartenarbeit vermittelt oder Tiere als "Rasenmäher" gesucht werden.

Gartenfibel geplant

"Wir haben gemerkt, dass das bisher gefehlt hat: Eine Plattform, wo Leute, die möchten, und Leute, die nicht mehr können, zusammenfinden." Als nächstes Projekt planen die Kommunen eine Gartenfibel. "Darin wollen wir einfach und verständlich erklären, was geht und was nicht. Es gibt hier eine Vielzahl von Schutzgebieten - da ist es nicht so einfach, den Überblick zu behalten", sagt der ILEK-Geschäftsführer. Außerdem gibt die Fibel Tipps rund um die Gartenarbeit. Aber, und das ist Robra wichtig, die Fibel soll kein Regelwerk sein. "Es gibt hier keine Kleingartenordnung - wir freuen uns über Nutzgärten ebenso wie über reine Freizeitgärten." Hauptsache, in den Gärten blüht bald mehr als Brombeere und Brennnessel.