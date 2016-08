Brückenname in Worms wird zum Stadtgespräch

Worms. Die Nibelungenstadt hat eine neue Fußgängerbrücke. Sie führt über die neu gebaute B 9 am Rhein direkt auf den Festplatz, auf dem gerade das Backfischfest gefeiert wird. Beim Namen des durchaus umstrittenen Bauwerks kursieren indessen zwei Versionen. Offiziell heißt es "Karl-Kübel-Brücke". Im Volksmund hat sich dagegen binnen einer Woche "Terence-Hill-Brücke" durchgesetzt. Schuld daran ist der Wormser Musiker und Schauspieler Peter Englert.

Mit seinem Backfischfest-Blog und jeder Menge subversivem Humor ist der 26-Jährige seit einigen Jahren unterwegs, um mal mehr oder weniger witzige Szenen mit Festbesuchern einzufangen. Auf einem seiner Streifzüge rang er dem Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel im vergangenen Jahr in weinseliger Stimmung das Versprechen ab, gemeinsam die Brücke offiziell in Dienst zu stellen. Dazu hat er auch den Video-Beweis.

Eigenes Fest gefeiert

Dieses Versprechen behielt Englert, Sänger der Wormser Spaß-Punk-Band "The Döftels" und Ensemblemitglied der Nibelungenfestspiele unter Dieter Wedel, im Gedächtnis. Als Kissel die Fertigstellung der Brücke mit den Honoratioren der Stadt, aber ohne Englert feiern wollte, zelebrierte dieser seine eigene Brückentaufe. Kurz vor dem Eröffnungstermin kippte er einen Schluck aus einer Piccolo-Flasche auf den Asphalt und gab dem Bauwerk den Namen "Terence-Hill-Brücke".

Und warum Terence Hill? Na, schließlich gebe es in Schwäbisch Gmünd auch das "Bud Spencer Bad". Und außerdem habe Terence Hill durchaus Bezüge zu Worms. "Er hat 1967 in einem Nibelungenfilm den Giselher gespielt - und in einem Wormser Kino damals sogar Autogramme gegeben", hat sich Englert von Zeitzeuginnen berichten lassen. Damals spielte Terence Hill noch unter seinem italienischen Taufnamen Mario Girotti und war neben Siegfried-Darsteller Uwe Beyer in der seinerzeit bekannten Artur-Brauner-Produktion zu sehen.

"Wir halten Karl Kübel wirklich in Ehren. Aber eine Brücke zum Backfischfest mit dem Namen ,Kübel' zu versehen?" findet Englert den Doppelsinn des Nachnamens im Zusammenhang mit Alkoholkonsum für bedenkenswert. Denn kaum ein Mensch unter 30 könne mit dem Namen des 2006 verstorbenen Möbelfabrikanten und Stifters etwas anfangen, sagt Englert. Mehr Leute dagegen kennen Terence Hill.

Der Name hat sich in Windeseile derart verselbstständigt, dass die Rettungsdienste ihn sogar im Einsatz nutzen, bestätigt ASB-Pressesprecher Dirk Beyer. "Wichtig ist, dass die Einsatzkräfte wissen, wo sie hinmüssen." Und vor allem die vielen jungen Rettungskräfte hätten den Namen Terence-Hill-Brücke längst verinnerlicht. Und auch bei Taxifahrern hat sich der Begriff durchgesetzt.

Ein Restaurant bietet eine Terence-Hill-Brückenpizza mit Speck, Bohnen und scharfer Peperoni an, eine Kneipe hat einenTerence-Hill-Bierhumpen aufgelegt. Und als Unbekannte das Brückenfundament mit hässlichen Graffities besprühten, rückte ein Maler aus, um die Schmierereien auf eigene Kosten wieder zu beseitigen. Sogar Oberbürgermeister Kissel postete dazu auf der Facebook-Seite des Backfischfest-Blogs "Respekt! Danke!".

Längst ist die Brücke auch mit einem kleinen Fest gefeiert worden - als Flashmob mit 250 Besuchern. Ein Wormser Winzer spendierte dazu 100 Liter Freiwein. Terence Hill sei sogar persönlich da gewesen, berichtet Peter Englert - als 1,60 Meter große Pappfigur. Und er sei begehrtes Fotomotiv für Selfies gewesen.

Und Englert hat die Terence-Hill-Brücke sogar beim Karten-System von Google Maps als Standort hinterlegt. Eine Karl-Kübel-Brücke taucht dort dagegen nicht auf.

"Wir haben damit einen Nerv getroffen", vermutet Englert, der mit der Eigendynamik dieser Geschichte selbst niemals gerechnet hätte. Sein Handy steht seit einer Woche nicht mehr still. Und viele hätten ihm gratuliert, dass er die Wormser Obrigkeit clever genarrt habe. Denn das knapp eine Million teuer Bauwerk ist keineswegs unumstritten, da es nur einmal im Jahr - zum Backfischfest - wirklich benötigt werde.