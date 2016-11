Tierparks bangen um ihre Vögel

Auf verschlossene Türen treffen Besucher, wenn sie in die Volieren des Heidelberger Zoos wollen. Ein Schild informiert über den Schutz vor der Vogelgrippe.

Rhein-Neckar. Die Zoos und Vogelparks der Region reagieren besorgt auf die sich auch im Südwesten weiter ausbreitende Vogelgrippe. Nachdem Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) jüngst eine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel in ganz Baden-Württemberg verordnet hatte (wir berichteten), sind nun auch Tierparks mit Vögeln angehalten, Schutzmaßnahmen zu treffen.

Die Verantwortlichen des Heidelberger Zoos nehmen die Bedrohung durch das Virus H5N8 sehr ernst. "Wir können keines unserer Tiere der Gefahr einer Infektion aussetzen und haben in Abstimmung mit den Veterinärbehörden entschieden, all unsere Vögel zu schützen", teilt Vogelkurator Simon Bruslund mit. Gerade um die gefährdeten Spezies, die für den Erhalt der jeweiligen Art wertvoll sind, mache man sich große Sorgen. Dazu zählen etwa die Socorrotaube, die in der freien Natur bereits ausgestorben ist, oder die Schwarzkopf-Moorente, die vom Aussterben bedroht ist.

Als Sofortmaßnahmen wurden die Hygienevorschriften erhöht und Freiläufer wie Pfaue und Perlhühner eingestallt. Die begehbaren Volieren sind für die Besucher gesperrt. "Das ist nur zum Schutz unserer Vögel, für den Mensch ist der Erreger völlig ungefährlich", sagt eine Sprecherin auf Anfrage.

In den kommenden Tagen sollen zudem die Außengehege mit Planen abgedeckt und die Gitter engmaschig verstärkt werden - zum Schutz vor Wildvögeln. Die Entscheidung, so zu handeln, fiel den Verantwortlichen nicht leicht. "Der Umzug in Schutzquartiere und die Folienabdeckung bedeuten für die Tiere Stress", sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann. Bei einigen Arten müsse man damit rechnen, dass sie im kommenden Jahr nicht brüten.

Ebenfalls mit Besorgnis verfolgt Werner Dostal vom Verein der Vogelfreunde und Pfleger in Heddesheim die aktuelle Entwicklung. Dem dortigen Vogelpark stehen keine Stallungen zur Verfügung, in denen die rund 40 freilaufenden Enten und Gänse untergebracht werden können. "Wir müssen wie vor ein paar Jahren ein großes Zelt aufbauen", sagt Dostal. "Das ist ein großer Aufwand für uns. Und auch die Tiere leiden darunter."

Im Mannheimer Luisenpark sind die Volieren nach einem Fall im Oktober schon seit Wochen geschlossen. Dort mussten mehr als 80 Tiere getötet werden, um die Ausbreitung des Virus' zu verhindern.

Desinfektionsbecken vor Ställen

Auch in Rheinland-Pfalz treffen die Zoos Vorkehrungen. Beim Tiergarten Worms sind Nandus, Flamingos und Hühner von draußen in die Ställe geholt worden. "Vor die Gehege haben wir Desinfektionsbecken gestellt", berichtet Park-Leiter Marco Mitzinger. Zudem sei die Voliere mit den Wellensittichen geschlossen worden. "Nun warten wir ab und beraten das weitere Vorgehen mit dem Veterinäramt", so Mitzinger.

In Alarmbereitschaft ist auch der Landauer Zoo. "Wir haben unsere Vögel zwar noch nicht eingesperrt, die Ställe sind aber vorbereitet", sagt Zooinspektor Gregor Müller. Ein Quarantänebereich sei eingerichtet.