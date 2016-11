Tiertragödie auf der A 65

Bei einem Unfall mit einer Pferdegruppe auf der A 65 in Richtung Landau ist am Donnerstagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden.

Haßloch. Ein schwerer Unfall hat sich gestern in den Morgenstunden auf der A 65 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Nord ereignet. Mehrere Fahrzeuge stießen mit einer Herde von Pferden zusammen, die aus einer etwa einen Kilometer entfernten Koppel ausgerissen und auf die Autobahn gelaufen waren. Bei den Unfällen starben acht Tiere, eine Autofahrerin wurde schwer verletzt, zwei weitere Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Es ist noch stockdunkel, als der Verkehr auf der A 65 von Ludwigshafen um kurz nach sechs Uhr in Richtung Südwesten rollt. Urplötzlich tauchen im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Nord mehrere Pferde mitten auf der Fahrbahn auf. Mehrere Verkehrsteilnehmer können gar nicht mehr rechtzeitig reagieren. Ein Autofahrer gerät in eine Gruppe von neun Pferden, auch ein folgender Lkw-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Die beiden Fahrer verletzen sich bei der Kollision zwar nur leicht, erleiden aber einen schweren Schock.

Ein weiteres Pferd stürzt bei einem weiteren Zusammenstoß auf der Ausfahrt Neustadt-Nord in die Windschutzscheibe eines Autos. Dessen Fahrerin wird schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Unfälle mit Pferden Nach einem Reitunfall büxen am 12. November zwei Pferde im Bereich Petersau bei Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) aus. Ein Tier rennt auf die stark befahrene Bundesstraße 9 in Richtung Worms. Besonnene Autofahrer verhindern einen Unfall und bremsen den Verkehr auf beiden Fahrspuren ab. Am 31. Oktober kollidiert ein Pferd in der Nähe des Landauer Zoos mit einem Auto. Die 15-jährige Stute stirbt durch die Wucht des Aufpralls. Der Autofahrer erleidet einen Schock. Das Pferd ist von einer Koppel in Böchingen ausgebrochen. Ein Island-Fohlen bricht am 9. November 2015 mit vier weiteren Pferden von einer Weide in Seckach bei Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis aus. Das Tier gerät auf eine Landesstraße und wird bei einem Zusammenprall mit einem VW-Transporter getötet. Der Autofahrer bleibt bei dem Unfall unverletzt, erleidet jedoch einen Schock.

Den Rettungskräften bietet sich bei Anbruch des Tageslichts ein Bild des Grauens. Überall liegen die Kadaver der getöteten Pferde herum, überall fließt Blut auf der Fahrbahn.

Nach den Erkenntnissen der Polizei sind insgesamt 15 Pferde aus einer Koppel des Reitsportvereins Pfalzmühle in Haßloch entwichen. Wie sie aus dem etwa einen Kilometer von der Autobahn entfernten, gut eingezäunten Gelände überhaupt entwischen konnten, ermittelt die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Verein. Nur ein einziges Pferd schließt sich der verhängnisvollen Flucht nicht an und bleibt alleine zurück auf der Koppel am Ortsrand von Haßloch.

Neun Tiere geraten bei ihrer Flucht entlang des Rehbachs in westliche Richtung auf die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe. Sieben Pferde sind nach den Kollisionen sofort tot. Als die Rettungskräfte an die Unfallstelle kommen, stehen drei Tiere noch lebend auf der Fahrbahn. Ein Pferd hat sich jedoch bei den Unfällen so schwer verletzt, dass die Polizei ihm den Gnadenschuss geben muss.

Entwarnung um 9.15 Uhr

Sicherheitshalber sperrt die Polizei die A 65 auch in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Schließlich sind noch fünf weitere Pferde auf der Flucht und damit eine Gefahr für den Verkehr. Um 9.15 Uhr gibt die Polizei schließlich Entwarnung. Alle Pferde sind wieder eingefangen, die Unfallstelle soweit abgeräumt, dass die Sperrung der Autobahn aufgehoben werden kann. Bis dahin haben sich allerdings schon mehrere Kilometer lange Auto- und Lkw-Schlangen gebildet.

"Wir sind alle geschockt" sagt eine Sprecherin des Vereins am Nachmittag. Besonders tragisch: "Es hat unsere Rentnergruppe getroffen", sagt sie. Die Pferde seien allesamt gar nicht mehr für den Reitbetrieb des Vereins eingesetzt worden und auch nicht mehr gut zu Fuß gewesen. Sie hätten beim Verein ihr Gnadenbrot bekommen. Die Tiere waren zum Teil mehr als 20 Jahre alt und seien nicht Eigentum des Vereins, sondern im Privatbesitz einzelner Halter gewesen. Insgesamt sind 50 bis 60 Pferde auf dem Anwesen des Vereins untergebracht.

Der schwere Unfall hat ein Großaufgebot an Einsatzkräften gefordert. Mitgeholfen haben acht Streifenbesatzungen der Polizeidienststellen aus Edenkoben, Wörth, Neustadt und Haßloch, außerdem die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 76 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen aus Lachen-Speerdorf, Neustadt-Mitte, Deidesheim und Haßloch vor Ort. Mitarbeiter der Autobahnmeistereien aus Kandel und Ruchheim übernahmen die Regelung des Verkehrs und reinigten nach der Unfallaufnahme auch die Autobahn.