Alle Bilder anzeigen Einsatzkräfte an der Unfallstelle am Bahnhof Leutershausen. © Priebe Einsatzkräfte bergen die Insassen des Unfallautos. © Welke

Hirschberg. Ein 18-Jähriger ist gestern Abend gegen 18 Uhr von einer Straßenbahn erfasst worden, nachdem er den Gleisbereich am OEG-Bahnhof Leutershausen laut Polizei unachtsam überquert hatte. Er ist noch an der Unfallstelle gestorben, teilten die Beamten gestern am späten Abend mit. Der Bahnfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Polizeiangaben wollte der Fußgänger die herannahende Bahn Richtung Heidelberg erreichen und ist von der in entgegengesetzter Richtung fahrenden Bahn erfasst worden. Der Bahnverkehr war während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren von Hirschberg und Heidelberg im Einsatz. ena