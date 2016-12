Die Löscharbeiten dauerten am Montagvormittag noch an. (Symboldbild)

Beerfelden. Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Beerfelden (Odenwald) ist in der Nacht auf Montag ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann aus dem Ort, vier weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen, teilte die Polizei mit. Davon wurden drei Verletzte ambulant behandelt, eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt seien 38 Menschen geborgen worden.

Auf Anfrage teilte eine Sprecherin der Polizei mit, dass in dem Gebäudekomplex aus drei Häusern auch Asylbewerber untergebracht gewesen seien.

Das Haus ist nach Angaben der Beamten unbewohnbar, die Bewohner wurden in eine Notunterkunft gebracht. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei ermittelt "in alle Richtungen" hieß es auf Anfrage. (pol/dls)