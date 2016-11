Toter bei schwerem Verkehrsunfall

Bei einem Unfall auf der B39 bei Speyer ist am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. (Archivbild)

Speyer. Ein 71-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B39 in Höhe Anschlussstelle Hanhofen-Ost ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 43-jähriger Autofahrer in Richtung Speyer auf die Gegenspur geraten und mit drei entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die zwei Insassen des ersten entgegenkommenden Fahrzeugs blieben unverletzt, da sich die Autos nur streiften.

Mit dem zweiten Auto, einem Ford, kam es zu einem frontalen Zusammenstoß, dessen Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 70-jähriger Beifahrer sowie der Unfallverursacher wurden schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht, der dritte Insasse des Fords erlitt leichte Verletzungen.

Zuletzt kollidierte ein BMW frontal mit dem Pkw-Heck des Unfallverursachers, der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Am Pkw des Unfallverursachers und an dem zweiten entgegenkommenden Auto entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Angaben zufolge auf mehrere zehntausend Euro. Die Ursache für den Unfall ist bislang nicht bekannt.

Die B39 ist von der Ausfahrt Dudenhofen-Nord bis zur Ausfahrt Hanhofen-West voll gesperrt. (fh/onja/pol)