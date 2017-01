Traum oder Alptraum?

Germersheim. Unverzichtbare Quelle für erneuerbare Wärme oder unkalkulierbares Risiko - die Einschätzungen der Geothermie driften in der Südpfalz weit auseinander. Seit das einstige Vorzeigeprojekt in Landau durch eine Reihe von Erdbeben erschüttert wurde, kämpfen Bürgerinitiativen erbittert gegen die Nutzung der Erdwärme. Dennoch träumt ein Unternehmen aus Karlsruhe von einem neuen Geothermiekraftwerk zwischen Bellheim, Lustadt und Germersheim. Um die Bevölkerung früh an der Planung teilhaben zu lassen, hat die Deutsche Erdwärme GmbH & Co. KG - noch ehe der Genehmigungsprozess begonnen hat - einen Bürgerdialog gestartet. Beim "Infomarkt Geowärme Südpfalz" ist das Projekt am Dienstagabend in der Stadthalle Germersheim vorgestellt worden.

"Wir wünschen uns alle einen intensiven und kritischen Dialog", betont der erste Beigeordnete der Stadt Germersheim, Norbert König, beim Auftakt der Bürgerbeteiligung. Es gebe nicht nur positive Erfahrungen mit der Geothermie, deshalb stehe man der Ansiedlung eher skeptisch gegenüber. "Die Energie, die in der Erde gespeichert ist, könnte den Wärmebedarf der Welt decken", ist der Geschäftsführer des Projektentwicklers Deutsche Erdwärme, Lutz Stahl, überzeugt. Fehler wie sie beim Bau der Landauer Anlage aus Unwissenheit gemacht worden seien, werde es nicht geben. "2010 waren in Deutschland acht Anlagen in Betrieb, heute sind es 34. Wir haben technische Fortschritte gemacht und wissen, wie wir mit induzierten Erdbeben umgehen müssen."

„Geowärme Südpfalz“ Die Projektentwicklungsgesellschaft "Deutsche Erdwärme" aus Karlsruhe will zwischen Bellheim, Lustadt und Germersheim ein Geothermiekraftwerk bauen. Das in 2700 bis 3800 Metern Tiefe liegende Reservoir soll den Wärmebedarf der umliegenden Gemeinden komplett decken können. In einem Geothermiekraftwerk wird heißes Wasser aus großen Erdtiefen (meist 3000 bis 4000 Meter) an die Oberfläche gepumpt. Dort wird über einen Wärmetauscher eine Turbine angetrieben, die Strom produziert. Die Erdwärme kann auch direkt genutzt werden, etwa zum Heizen (Wärmepumpenheizung).

Über 60 Forschungsprojekte hätten die Tiefe Geothermie im Oberrheingraben seit 2007 begleitet: Vom Erdbeben-Monitoring mit einem Abschalt-Schema nach dem Ampelprinzip über Grundwassermessstellen, Temperaturüberwachung bei den Bohrungen, einem niedrigen Druck beim Zurückpumpen des Thermalwassers bis hin zur Geräuschdämmung sei alles in das Genehmigungsverfahren des Landes Rheinland-Pfalz eingeflossen.

Von den Sicherheitsvorkehrungen sind indes nicht alle der rund 150 Besucher überzeugt, das wird bei den Diskussionen vor den Themenstationen schnell klar: "Mit einem guten Monitoring kann ich kein Erdbeben verhindern, ich kann höchstens messen, dass es kommt", stellt Horst Bauer fest, der selbst als Ingenieur arbeitet. "Da diese Nachlaufeffekte im Ampelsystem berücksichtigt werden, kann man die Anlage frühzeitig drosseln oder abschalten", antwortet Seismologe Stefan Baisch. "Weiß man denn, wie hoch der Druck sein darf, mit dem das genutzte Wasser zurück in die Erde gepumpt wird? In Landau war der ja zu hoch oder?", möchte Annegret Borgwardt wissen. "Mithilfe von dreidimensionalen Bildern des Untergrundes können wir durchlässige Strukturen im Gestein ausmachen und das Wasser mit niedrigem Druck in die Erde zurückpumpen", erklärt Geologe Detlev Rettenmaier. Geschäftsführer Stahl wirbt indes für die Anlage im Bellheimer Wald, die nach seiner Einschätzung den Wärmebedarf von 56 000 Menschen decken kann: "Um dieselbe Menge Wärme mit anderen erneuerbaren Energien zu erzeugen, müsste man 100 Windräder aufstellen oder 4800 Lastwagen mit Holzhackschnitzeln anrollen lassen, was einer Lkw-Schlange von Germersheim bis Mainz entspricht."

Walter Ecker, Vorsitzender der Bürgerinitiative Steinweiler, hätte sich andere Zahlen gewünscht: "Ein Kraftwerksbetreiber erhält nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz pro erzeugter Brutto-Kilowatt-Stunde eine Vergütung von 25,2 Cent, bei Windenergie liegt diese Vergütung bei acht, bei Solarenergie bei fünf bis sechs Cent. Und die Differenz zahlt der Verbraucher", erklärt er. "Ohne die EEG-Umlage würde kein Mensch im Traum daran denken, eine Geothermiebohrung zu setzen, denn allein die kostet schon 20 Millionen Euro, während ein Windrad für 4,5 Millionen zu haben ist", rechnet der Ingenieur vor.

Bis Juni läuft die Bürgerbeteiligung - dann werden die Verantwortlichen sehen, ob der Traum von einem neuen Geothermiekraftwerk in der Südpfalz eine Chance hat.