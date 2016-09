Trinkwasser in Ordnung

Frankenthal. Nach dem Sandeinbruch in einem Trinkwasserbrunnen in Frankenthal hatten die Stadtwerke die Einwohner am Donnerstagabend aufgefordert, das Trinkwasser vor der Nutzung abzukochen. Gestern am späten Nachmittag gaben die Stadtwerke Entwarnung: Das Ergebnis der Trinkwasserproben habe bestätigt, dass der Sand das Leitungswasser nicht verschmutzt habe.

Infos per "Katwarn"

Betroffen von der möglichen Verunreinigung waren die 48 000 Einwohner-Stadt Frankenthal, ihre Vororte sowie Bobenheim-Roxheim und der südöstliche Teil von Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Dort sollten die Bewohner vorsorglich ihr Trinkwasser abkochen, wenn es zur Essenszubereitung oder auch zum Zähneputzen verwendet wird. Die Feuerwehr war im gesamten Gebiet bis in den späten Abend hinein unterwegs, um die Haushalte per Lautsprecher zu warnen. Zudem seien Informationen über die sozialen Netzwerke, Online-Medien und das Handy-Alarmierungssystem "Katwarn" verbreitet worden.

Während die Stadtwerke das Wasser untersuchten, kam das Trinkwasser über einen sogenannten Notverbund von den Technischen Werken Ludwigshafen direkt in die Haushalte. sin