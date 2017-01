Trotz Glätte relativ ruhige Nacht auf den Straßen

Schnee und Eis machten in der Nacht Straßen und Autos zu schaffen. Trotzdem zieht die Polizei positive Bilanz. © dpa

Mannheim/ Region. Trotz Kälte und Glatteis ist es auf den Straßen im Rhein-Neckar-Gebiet in der Nacht relativ ruhig geblieben. Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf Nachfrage berichtete, gab es aufgrund der Witterung zwar einige Unfälle mit Blechschäden. Die Schadenshöhe sei aber meist gering geblieben. Im Stadtgebiet Mannheim kam es zu 18 Verkehrsunfällen aufgrund glatter und vereister Straßen. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. In Mundenheim verlor ein 29-Jähriger auf vereister Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem zweiten Auto.

Insgesamt seien die Autobahnen gut befahrbar gewesen, das Verkehrsaufkommen halte sich in Grenzen.

"Autofahrer sind offensichtlich auf die winterlichen Bedingungen auf der Straße vorbereitet gewesen", sagte ein Sprecher des Verkehrswarndiensts im Innenministerium am Sonntag in Stuttgart. Der rasche Winterbruch hatte demnach ein größeres Chaos befürchten lassen. Die Polizei in Freiburg zählte zwar vor allem im Hochschwarzwald viele liegengebliebene Lastwagen und kleinere Unfälle mit Blechschäden. "Mehr los als üblich am Wochenende war aber nicht", sagte ein Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte auch noch für Sonntag vor Frost und Glatteis. Dazu könne es örtlich wegen gefrierenden Regens kommen. (afs/dpa/pol)