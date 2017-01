Türkischer Unternehmer getötet?

Ludwigshafen. Ein türkischer Unternehmer aus Ludwigshafen soll entführt und getötet worden sein. Das berichten türkische Medien am Samstag. Nach Informationen des Morgenweb soll der Mann auf einer Reise verschwunden sein und später befreundete Geschäftsleute um Geld gefragt haben, das über einen Mittelsmann an eine weitere Person ging. Später wurde der Unternehmer tot aufgefunden.

Bereits am Freitagabend versammelten sich etwa 200 bis 300 Menschen in einer Moschee in Mutterstadt, nachdem erste Berichte über den Tod des Geschäftsmannes die Runde gemacht hatten. In einer Ludwigshafener Moschee sollte am Samstagmittag für den in der türkischen Gemeinschaft engagierten Unternehmer gebetet werden.

Die Polizei bestätigte am Samstag lediglich den Fund einer männlichen Leiche in einem Waldstück bei Bad Dürkheim. Über die Todesursache, die Identität oder weitere Hintergründe sollen frühestens am Montagmorgen weitere Details bekannt gegeben werden, teilte der Sprecher weiter mit.