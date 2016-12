Unfälle auf A 5 sorgen für langen Rückstau

Sandhausen/Walldorf. Durch zwei Verkehrsunfälle auf der A 5 in Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen durch einen langen Rückstau. Wie die Polizei mitteilte, ist in der Nacht auf Montag zunächst ein Lkw bei Sandhausen umgekippt, der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer war mit seinem Silofahrzeug gegen ein Uhr nachts in Richtung Heidleberg unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und umkippte. Der Lkw, welcher mit Glukosesirup beladen war, kam auf der linken Fahrspur zum Liegen. Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei wohl noch bis zum Nachmittag andauern. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. In diesem Zusammenhang ist es im Bereich des Autobahnkreuzes Walldorf am Montagmittag zu einem zweiten Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sind drei Autos am Unfall beteiligt, Näheres war noch nicht bekannt.

Alle Fahrstreifen in Richtung Heidelberg wurden nach dem Lkw-Unfall gesperrt, der Verkehr wird über den Standstreifen umgeleitet. In der Gegenrichtung wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. In beiden Richtungen muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, der aktuelle Rückstau beläuft sich bis zur Ausfahrt Kronau. (gbr/pol)