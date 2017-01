Unfälle in der Pfalz, Winterfreuden im Odenwald

Rhein-Neckar. Des einen Freud, des anderen Leid: Während die teils schneebedeckten Straßen gestern zu einigen Unfällen in der Pfalz führten, können Wintersportler in den Höhenlagen des Odenwalds möglicheweise schon heute Gas geben.

"Schlittenfahren geht überall", bestätigt Martina Faulhaber von der Odenwald Tourismus GmbH, dass auf den Rodelhängen schon seit Tagen Betrieb herrscht. Während die Loipen in Michelstadt-Vielbrunn und Rothenberg gespurt sind, fehlen den Liften in Beerfelden und Birkenau-Löhrbach gestern noch die letzten Zentimeter Schnee. "Das kann morgen schon anders aussehen", verweist die Tourismus-Expertin am Mittag auf den anhaltenden Schneefall: "Die Liftbetreiber stehen in den Startlöchern." Tagesaktuelle Infos gibt es im Internet auf odenwald-toursimus.de oder unter Telefon 06061/965 97 25.

Die weniger schönen Folgen des Schnees beschäftigen gestern die Räumdienste, die seit der Nacht zum Dienstag im Dauereinsatz sind. "Das meiste ist durch", blickt Ralf Schwämmle, Chef der Autobahnmeisterei in Walldorf, aber schon am Mittag zufrieden auf die von seinen Mitarbeitern betreuten Abschnitte der A 5, A 6 und A 61. "Alles im Griff", meldet auch Winterdienstkoordinator Karlheinz Hecker von der Autobahnmeisterei im pfälzischen Wattenheim. Mit sieben Fahrzeugen sind seine Kollegen seit der Nacht am Streuen und Schieben. Wo Lkw am Morgen querstehen, müssen sich Autofahrer freilich etwas länger gedulden.

Von einem "ganz normalen Winterdiensteinsatz" berichtet auch Matthias Knörzer, Betriebsleiter im Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises. 470 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen halten seine Kollegen von der Straßenmeisterei Wiesloch und Weinheim frei.

Im Schichtdienst unterwegs

"Wenn es dauerhaft schneit, bekommen Sie natürlich keine schwarze Fahrbahn", bittet Knörzer um Verständnis. Etwa zwei Stunden brauche jedes Räumfahrzeug für eine 30-Kilometer-Tour, dann geht es von vorn los. Gefahren werde in Schichten, die erste beginnt um 3 Uhr in der Frühe, die zweite endet gegen 22 Uhr - "bei massivem Schneefall auch später".

"Später" ist gestern Morgen auch das Stichwort an einigen Bushaltestellen. Nach Auskunft der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) haben sich die Probleme aber in Grenzen gehalten. "In der morgendlichen Verkehrsspitze hatten wir Verspätungen von bis zu zehn Minuten", erklärt RNV-Sprecherin Melanie Wolf. Alle fuhren eben langsamer.

Wie angebracht dies war, zeigt die gestrige Bilanz des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, das bis zum Nachmittag 37 witterungsbedingte Unfälle zählt, den größten Teil im Gebiet um Landau. Vier Personen wurden leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschäden (Gesamt: 90 000 Euro). "Überraschend ruhig" verläuft der Tag dagegen auf den Straßen in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis, wie Dieter Klumpp, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim informiert. Ein Unfall in Leimen, einer in Mannheim, keine Verletzten: So lautet seine durchaus positive Bilanz. Christiane Kobus vom Polizeipräsidiums Südhessen schließt sich an, auch an der hessischen Bergstraße war der Schnee kein Thema: "Die Leute scheinen sehr vorsichtig zu fahren."