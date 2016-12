Unglück wirft noch Fragen auf

Ludwigshafen. Auch fast drei Monate danach ist noch immer nicht klar, wie es zu diesem großen Unglücke bei der BASF überhaupt kommen konnte. Noch immer ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankenthal und hat die Entscheidung über die nächsten juristischen Schritte erst für das neue Jahr in Aussicht gestellt. Und noch immer leidet die BASF an den Folgen des Explosionsunglücks vom 17. Oktober - nicht nur wirtschaftlich. Das Unglück, die Trauer um die Opfer und die Anteilnahme am Schicksal der vier Feuerwehrleute, die immer noch im Krankenhaus liegen, ist allgegenwärtig.

Es ist ein schweres Jahr für den Chemiekonzern. Produktaustritte häufen sich, die TDI-Anlage, eine Investition von einer Milliarde Euro, kommt erst mit eineinhalb Jahren Verspätung in Gang, sorgt gleich zweifach mit dem Austritt von hochgiftigem Phosgen in einer Sicherheitskammer für Schlagzeilen und wird wieder heruntergefahren.

Raffinat entflammt

Dossier unter http://morgenweb.de/basf.

Dann kommt der 17. Oktober. Zuerst meldet die BASF am Morgen eine Verpuffung in ihrem Lampertheimer Werk. Vier Menschen werden verletzt. Dann - gegen 11.30 Uhr - setzt der Mitarbeiter einer Fremdfirma bei Arbeiten im Rohrgraben des Landeshafens Nord seine Trennscheibe an das falsche Rohr. Die Leitung ist gefüllt mit hoch entzündlichem Raffinat, das durch den Funkenflug der Flex sofort in Flammen aufgeht. Das Feuer löst wenige Minuten später eine riesige Explosion aus. Die Fernleitungen, die Ethylen und Propylen durch das Werk transportieren, schlagen leck und wirbeln wie wildgewordene Wasserschläuche herum. Drei Menschen sterben an diesem Tag: zwei Angehörige der Werksfeuerwehr sowie ein Matrose eines Schiffes, das an der Kaimauer nebenan festliegt. Ein weiterer Feuerwehrmann stirbt wenige Tage später an seinen Verletzungen.

Die Kollegen seien drei Minuten nach dem Alarm am Einsatzort gewesen, sagt der Leiter der Werksfeuerwehr, Rolf Haselhorst, sechs Wochen nach der Katastrophe beim Ortstermin an der Unglücksstelle. Eigentlich hätten sie nach dem Einsatzplan alles richtig gemacht. Und doch wurde ihnen die Schnelligkeit zum Verhängnis. Die Flammen schlagen Dutzende von Metern hoch, die Rauchsäule ist weithin zu sehen und löst Angst und Schrecken aus. Die Nachbarn sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Die Messstationen außerhalb des Werks registrieren jedoch keine Überschreitung der Grenzwerte.

Kritik am Vorstandsvorsitzenden

Die Katastrophe zeigt die Grenzen der Krisenkommunikation. Viele Menschen hören den Knall der Explosion, sehen die Rauchwolke, wissen aber nicht, was los ist. Zudem gehen die Server der Kommunen angesichts des Ansturms in die Knie. Mit Kritik sieht sich die BASF nach dem Unglück konfrontiert: Vorstandsvorsitzender Kurt Bock überlässt seinem Ludwigshafener Werkleiter Uwe Liebelt und Standortchefin Margret Suckale die Information der Öffentlichkeit. Erst elf Tage später äußert er sich öffentlich zur Katastrophe. Er habe sich um Feuerwehrleute und Familien gekümmert, sagt er. "Wir haben getrauert und sichergestellt, dass die Öffentlichkeit weiß, was passiert ist. Insgesamt sei das "vernünftig und gut gemacht worden". Er sei ein sehr selbstkritischer Mensch und er wolle überlegen, welche Lehren er aus den Geschehnissen ziehe.