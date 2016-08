Untersuchung des Flugzeug-Wracks beendet

Alle Bilder anzeigen Experten haben das Flugzeugwrack in Speyer fertig untersucht. © Venus Völlig ausgebrannt ist das Oldtimer-Flugzeug, das gestern in der Nähe des Speyerer Flugplatzes abgestürzt ist. © Venus

Speyer. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hat die Untersuchungen am Wrack des russischen Oldtimer-Flugzeugs des Typs Jak 11 abgeschlossen. Dies bestätigte BFU-Sprecher Jens Friedemann gestern dieser Zeitung auf Nachfrage. Es sei damit nicht notwendig, dass die Wrackteile zur Bundesstelle nach Braunschweig geholt werden müssten. Die einmotorige Propellermaschine war am vergangenen Donnerstag in der Nähe des Flugplatzes Speyer abgestürzt, der Pilot verunglückt (wir berichteten).

Allerdings sind die Untersuchungen damit noch nicht abgeschlossen. Es würden auch noch Videoaufnahmen ausgewertet, die es von dem Unglück gebe, sagte Friedemann. Bis ein Zwischenbericht über die Ursache des Absturzes vorliege, werde es aber noch sechs bis acht Wochen dauern, betonte der Sprecher.

Bei dem Flugzeugunglück war der 44-jährige Pilot am Donnerstagmorgen wenige Minuten nach dem Start vom Speyerer Flugplatz aus abgestürzt. Er war mit der Oldtimer-Maschine unterwegs, die erst kurz davor einen neuen Motor erhalten hatte. Es sei erst der zweite oder dritte Flug mit dem neuen Motor gewesen, hatte der Speyerer Flugplatzchef Roland Kern berichtet, der mit dem Opfer, einem sehr erfahrenen Berufspiloten und Jumbo-Kapitän, gut befreundet war.

Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass der Pilot unter keinerlei Vorerkrankungen litt, die zu dem Absturz hätten führen können. Dies berichteten gestern die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Todesursache sei nach Angaben des Gutachtens der Gerichtsmedizin ein Polytrauma, also eine Vielzahl von gleichzeitigen Verletzungen an verschiedenen Körperstellen, verursacht durch den Flugzeugabsturz.

Das für Speyer zuständige Amtsgericht Frankenthal hatte noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet, um die Todesursache und eventuelle Zusammenhänge mit dem Absturz der Maschine zu klären. bjz