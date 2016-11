Ursache bleibt unklar

Landau/Herxheim. Der Brand im Waldstadion in Herxheim vom Dezember 2015 wird zu den Akten gelegt. Wie die Staatsanwaltschaft Landau gestern mitteilte, sind die Ermittlungen eingestellt worden. Die Brandursache habe trotz intensiver Untersuchungen nicht geklärt werden können. "Aufgrund des hohen Zerstörungsgrads des Gebäudes sowie der großen Menge an Bauschutt gestalteten sich die Ermittlungen am Brandort als äußerst schwierig", schreibt die Staatsanwaltschaft. Hinweise auf die Verwendung von Brandbeschleunigern hätten sich jedoch keine ergeben.

Der Brand war in der Nacht zum 10. Dezember im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Dort wurden in Kartons verpackte Kleider für Asylsuchende gelagert. In dem Gebäude selbst waren neun Asylbewerber untergebracht, die sich unversehrt retten konnten. Während der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt, weil es im Bereich des Fahrstuhls zu einer Detonation gekommen war.

Mit erstem Feuer nichts zu tun

Ein Zusammenhang mit der Brandstiftung an der geplanten Asylbewerberunterkunft im Ort nur wenige Tage zuvor habe sich bei den Ermittlungen nicht ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Angeklagt für die Brandstiftung vom 4. Dezember 2015 sind zwei Männer aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Sie haben die Tat, bei der Sachschaden von rund 250 000 Euro entstand, bereits gestanden (wir berichteten). Wann der Prozess gegen die beiden Männer beginnt, steht derzeit aber noch nicht fest. agö