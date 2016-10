Ursachenforschung nach Gasleck von 2014 geht weiter

Am 23. Oktober 2014 war bei Arbeiten an einer Gaspipeline in Ludwigshafen-Edigheim eine Explosion ausgelöst wurden. Die Feuersäule war 100 Meter hoch. © dpa Fotostrecken [2]

Ludwigshafen. Genau zwei Jahre ist es her: Am 23. Oktober 2014 explodierte in Ludwigshafen-Oppau eine Gaspipeline. Zwei Mitarbeiter einer Baufirma, die an der Gasleitung arbeiteten, starben; 22 weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittlungen ziehen sich noch hin, mehrere Gutachten wurden erstellt. Eine Expertise hat ergeben, dass die Wand der Rohrleitung stellenweise extrem dünn gewesen sei, teilte der leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber gestern mit. Weitere Untersuchungen sollen nun die Frage klären, ob allein das Freilegen der Pipeline unter Umständen schon ausgereicht hätte, um eine solche Explosion auszulösen. Bisher ging man davon aus, dass die - nachgewiesene - Beschädigung der Pipeline durch Spundwände zu dem Unglück geführt hatte. Mit einer endgültigen Einschätzung wird nicht vor 2017 gerechnet.

Nach der Explosion 2014 sei ein mehrere Meter langes Rohrstück sichergestellt worden, das Gutachtern weitergegeben wurde, erklärte Ströber. Eine Sachverständige erkannte: An mehreren Stellen sei statt der nötigen Rohrdicke von 8,8 Millimetern nur eine weniger als ein Millimeter dicke Wand gemessen worden. Korrosion soll nach Einschätzung der Expertin die Ursache für die Rohrbeschädigung sein. Welche Ursache diese Veränderung der Rohrwand hat, ist noch nicht geklärt. Einbezogen wird in die Ursachenforschung auch die Frage, ob die Umnutzung der Pipeline Einfluss hatte. In dem 1963 und 1964 in Betrieb genommenen Stahlrohr war zunächst Rohöl geflossen. Ab Mitte der 1990er-Jahre wurde es als Gasleitung genutzt.

Vier Personen unter Verdacht

Gasexplosion Edigheim-Oppau Am 23. Oktober 2014, gegen 12.30 Uhr, hören Anwohner einen "ganz lauten Knall" und ein Geräusch "wie von einem Düsenjet". Bei Arbeiten war eine Gas-Pipeline beschädigt worden und explodiert. Die Firma Gascade, ein Gemeinschaftsunternehmen von BASF und Gazprom, dem die explodierte Gasleitung gehört, verzeichnet mehr als 2000 Personen, die Schäden geltend machen. Darunter 1000 Autobesitzer, die ihr Fahrzeug von Experten begutachten lassen. Rund 60 Anwohner mussten vorübergehend umziehen. Die Explosion ereignete sich genau auf der Gemarkungsgrenze zwischen den Ludwigshafener Stadtteilen Edigheim und Oppau.

Der Stand der Ermittlungen bislang: Die Spundwand war mittels eines Baggers in die Erde getrieben worden, ohne dass die Pipeline freigelegt wurde. Das würde eine Verletzung der Sicherungspflichten bedeuten: Bei Tiefbauarbeiten an Gaspipelines speziell mit schwerem Gerät gelten hohe Anforderungen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Da mutmaßlich die Spundwand in die Erde getrieben wurde, ohne den genauen Verlauf der Pipeline zu kennen, besteht ein strafrechtlicher Anfangsverdacht gegen die verantwortlichen Personen. Die Behörde ermittelt seit dem Unglück wegen fahrlässiger Tötung und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion gegen den Bauleiter und den Polier der Baufirma sowie gegen zwei Mitarbeiter der Gasfirma. Am Unglückstag hatten die Arbeiter die Leitung freilegen wollen, die weiter in Betrieb war.

Das Wirtschaftsministerium in Mainz reagierte gestern umgehend mit einer Pressemitteilung auf die herausgegebene Information der Staatsanwaltschaft: Das Ministerium sei im Mai 2015 darüber informiert worden, dass Sachverständige an dem sichergestellten Rohrstück zum Teil nur eine Stärke von einem Millimeter festgestellt hatten. Das Ministerium habe daraufhin als Sofortmaßnahme eine Absenkung des Leitungsdrucks auf zehn Bar veranlasst. Das sei die für diese Wandstärke zulässige Belastung. Außerdem sei angeordnet worden, dass die Leitung über die gesamte Länge von 58 Kilometern überprüft werden müsse. Das sei auch geschehen: "Die Pipeline wurde zwischen dem 15. und 21. Juni 2015 mit einem Ultraschallmolch untersucht", formulierte eine Ministeriumssprecherin. Das Ergebnis: "Dabei wurde überall eine ausreichende Wandstärke der Rohre gemessen, die einen Betriebsdruck von bis zu 84 Bar zulässt." Nach der Auswertung dieser Befahrung sei die Gasleitung ab Juli 2015 wieder voll in Betrieb gegangen.

2,7 Millionen Euro Schaden

Die geborstene Gasleitung lag genau dort, wo die Hauptstraße ihren Namen ändert: Aus der Edigheimer Straße wird die Oppauer Straße. Stundenlang stand an jenem Mittag eine 100 Meter hohe Feuersäule in der Luft, direkt hinter dem Übergang einer BASF-Bahnstrecke. Die Hitze ließ noch in 300 Metern Entfernung Rollläden und Kunststoffteile an geparkten Autos schmelzen. Knapp hundert Schäden von 3000 Geschädigten mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Millionen Euro kamen zusammen.

Der Betreiber der Pipeline, Gascade, ist ein Gemeinschaftsunternehmen der BASF und des russischen Energieriesen Gazprom. 2012 durchgeführte Tests an der Pipeline hatten Auffälligkeiten gezeigt. Darum sollte sie an diesem 23. Oktober 2014 untersucht werden.