Verdächtiger Koffer am Bahnhof Wiesloch-Walldorf

Wiesloch/Walldorf. Wegen eines verdächtigen Koffers am Bahnhof Wiesloch-Walldorf ist dort der Zugverkehr in beiden Richtungen eingestellt und das Gelände weiträumig abgesperrt worden. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes befinden sich auf der Anfahrt aus Stuttgart. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge kurz nach 14 Uhr einen herrenlosen Koffer, der an einem Fahrradabstellplatz auf der Wieslocher Seite des Bahnhofs angekettet war. Es handele sich um einen größeren, alten Reisekoffer, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage des "MM". Der Bahnverkehr wurde daraufhin gegen 15 Uhr eingestellt. Auch die Brücke, die über den Bahnhof führt, wurde für den Autoverkehr gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Behinderungen auf der Strecke nach Heidelberg

Im Bahnverkehr kommt es wegen des Einsatzes laut Polizei und Deutscher Bahn derzeit zu Behinderungen. Mehrere Züge hätten eine Verspätung um jeweils zehn Minuten oder drehten auf der Strecke um. Betroffen sind laut eines Bahn-Sprechers die S-Bahnlinien zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Züge nach Karlsruhe würden in Heidelberg-Kirchheim wenden. S-Bahnen mit dem Fahrtziel Heidelberg drehen in Rot-Malsch um. Ebenfalls wenden dort die Regionalexpresse der Linie 5 von Stuttgart nach Heidelberg. IC- und EC- Züge im Fernverkehr zwischen Stuttgart und Frankfurt werden umgeleitet, weshalb der Halt am Heidelberger Hauptbahnhof entfalle, so der Bahn-Sprecher. Ein Schienenersatzverkehr am Bahnhof Wiesloch-Walldorf ist eingerichtet.