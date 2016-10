Verfahren zieht sich hin

Frankenthal. Der Prozess um glänzende Gewinne mit den Schulden anderer Leute vor dem Landgericht Frankenthal zieht sich möglicherweise länger hin als geplant. Entgegen den Ankündigungen hat gestern keiner der vier angeklagten Männer Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Die Geschäftsführer von zwei Inkassofirmen sowie zwei Rechtsanwälte aus Ludwigshafen müssen sich wegen Betrugs verantworten, weil sie zusätzlich zu den realen Forderungen massenhaft Zusatzkosten eingetrieben haben sollen, die gar nicht angefallen sind.

"Die Einlassung meines Mandanten ist in Vorbereitung", sagt Christian Kunath, der Heinrich W. (alle Namen geändert) vertritt. Diplom-Informatiker Thomas N., der eigens eine Software für den Schwindel entwickelt haben soll, will sich nach Angaben seiner Anwälte vorerst gar nicht äußern. Erst wolle man Akten einsehen, die beim Landeskriminalamt in Mainz lägen. Unter anderem gehe es dabei um Verfahren, die gegen N. und W. bereits eingestellt worden sind. "Es spielt schon eine Rolle, was zur Einstellung geführt hat", betont Kunath. Laut Staatsanwaltschaft füllen die Akten des Verfahrens in Mainz ganze Büroräume. Aber jeder könne Einsicht nehmen.

Das Gericht hat gestern Termine bis 23. März 2017 festgelegt. sin