Versuchter Totschlag - 25-Jähriger in Psychiatrie

Schifferstadt. Weil er einen 78-jähriger Fahrradfahrer am Samstag bei Schifferstadt mit Faustschlägen traktiert haben soll, ist ein 25-Jähriger in eine psychiatrische Anstalt gebracht worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatte der 25-Jährige den 78-Jährigen auf einem Radweg neben der L 528 zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer auf Höhe Schifferstadt zunächst aufgefordert, auf der Straße weiterzufahren.

Später soll der 25-Jährige auf den Kopf des 78-Jährigen eingeschlagen haben. Der Mann brach blutend zusammen und wurde von Passanten gefunden, die den Rettungsdienst alarmierten. Lebensgefahr kann bei dem 78-Jährigen derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten nahmen den geflüchteten 25-Jährigen in einem angrenzenden Waldgebiet im Bereich Speyer fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag.

Der Tatverdächtige wird sich auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen, da er sich gegen die Polizisten mit Faustschlägen zur Wehr gesetzt hatte. Der 25-Jährige soll zudem versucht haben, auf zwei Radfahrer einzuschlagen, die ihm begegnet waren. Außerdem besteht der Verdacht, dass er am Vormittag in der Speyerer Straße in Schifferstadt eine 48-jährige Frau verletzte, weil sie ihm keine Zigaretten gegeben hatte.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0621/ 963 27 73 entgegen. (pol/nina)