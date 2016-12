Verwaiste Futterstellen: „Passiert nur durch Menschen“

Alle Bilder anzeigen Eine Blaumeise klammert sich im Naturschutzgebiet Biedensand im südhessischen Lampertheim an ein Futternetz. In diesem Jahr ein seltener Anblick. © Nix

Rhein-Neckar. Viele Futtersäckchen für Vögel bleiben in diesem Winter unberührt im Garten hängen. Es ist ein Thema, das Franz Stalla (Bild) merklich berührt. "Es ist doch schon seit zehn bis 15 Jahren zu beobachten, dass die Vogelwelt immer kleiner wird", sagt der Vogelexperte aus Ludwigshafen. "Seltene Arten verschwinden zum Teil ganz von der Bildfläche und nun werden auch noch Allerweltsvögel wie Amseln, Stare und Meisen immer weniger", sagt er aufgebracht.

Gründe für den rasanten Rückgang hat der 85-Jährige schnell parat. "Das passiert nur durch den Einfluss des Menschen", ist er überzeugt. Insektenbekämpfung, Naherholung, industrialisierte Landwirtschaft und erhöhtes Verkehrsaufkommen - das alles spiele eine große Rolle beim Schwund der Vögel.

"Man sieht es doch, wenn man mit dem Auto über Land fährt. Früher war die Kühlerhaube voll mit toten Insekten", sagt der Ornithologe. "Heute sieht man da kaum noch etwas." Mit Schutzmitteln vernichteten die Menschen die Nahrung der Vögel. Landwirtschaftliche Flächen raubten Amsel, Meise und Co. zudem nach und nach ihre Brutstätten. "Das sieht böse aus", findet Stalla.

„Stunde der Wintervögel“ Die "Stunde der Wintervögel" ist eine bundesweite Aktion, die vom Naturschutzbund (Nabu) und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) initiiert wurde. Bei der "Stunde der Wintervögel", die am Wochenende vom 6. bis zum 8. Januar 2017 zum bereits siebten Mal stattfindet, können Bürger eine Stunde lang Vögel beobachten. Welche Vögel und wie viele sie gesehen haben, tragen sie in ein Formular auf der Internetseite ein. Dort werden die Zahlen unmittelbar zur Zählung addiert. Zählhilfen und das Formular zum Eintragen der Ergebnisse unter: www.stundederwintervoegel.de Der Nabu empfiehlt, sich zum Zählen einen ruhigen Platz zu suchen, von dem aus man gut beobachten kann. Dort notiert man, wie viele Exemplare einer Vogelart sich gleichzeitig zeigen. So werden Doppelzählungen ein und desselben Vogels vermieden. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse.

Er selbst beobachtet die Entwicklung intensiv. "Es kommen kaum noch Vögel zu den großen Futterstellen im Wildpark, dem Maudacher Bruch und im Rehbachtal", berichtet er. Und das, obwohl sich dort ideale Lebensräume befänden. "Da muss gewaltig was faul sein", ist sich der Experte sicher.

Winter zu warm

Bei vielen Arten fehle schlicht der Nachwuchs. "Oft werden sie in der Brutzeit von Urlaubern gestört, die in den Naherholungsgebieten Ruhe suchen", glaubt Stalla. "Etwa auf Campingplätzen." Einen weiteren Grund für den in diesem Jahr scheinbar besonders auffälligen Rückgang des tierischen Besuchs an den Futter- und Nistplätzen vermutet der Ornithologe in der Witterung. "Es ist gut möglich, dass viele sogenannte Invasionsvögel, also solche, die im Winter in wärmere Gefilde ziehen, aufgrund der milden Temperaturen gar nicht erst bis hierher kommen", mutmaßt Stalla.

Ähnliche Gedanken hegt Hermann Heinbach, Vorsitzender des Vogelschutz und -liebhabervereins Einhausen in Südhessen. Auch er hat im Vergleich zum Vorjahr einen drastischen Rückgang der gefiederten Tiere bemerkt. "Vor allem zu den Futterstellen in den Gärten kommen kaum noch Vögel", sagt Heinbach. Seiner Ansicht nach hängt das mit dem nassen Frühjahr zusammen. "Viel Regen bedeutet weniger Brut und somit weniger Nachwuchs", erklärt der Vogelfreund. "Das Wetter hat dieses Jahr verrückt gespielt."

Heinbach möchte allerdings keine pauschalen Aussagen treffen. "Es gibt auch Orte mit vielen Vögeln", sagt er. "Dieses Jahr war ein gutes Waldjahr." Das bedeutet, dass viele Piepmatze einfach im Wald bleiben. "Wir haben das an unseren rund 800 Nistkästen im Wald gesehen", so der Vereinsvorsitzende. Da es nicht so kalt sei, fänden die Tiere dort noch Fressen. "Wenn es richtig kalt wird, dann kommen sie auch", ist sich Heinbach sicher. "Wir hoffen aber, dass es nächstes Jahr besser wird."

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet auch Werner Dostal aus Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis. Er ist Erster Vorstand des dortigen Vereins der Vogelfreunde und -pfleger. "Dieses Jahr passiert so gut wie gar nichts", bestätigt er. "Die Leute hängen natürlich trotzdem Futter raus, doch das wird kaum angenommen", berichtet er. Hin und wieder verirre sich eine Meise an die Futterkugeln, doch das war's auch schon.

"Eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht", so Dostal. "Dass es mit der Vogelgrippe zusammenhängt, glaube ich kaum. Wahrscheinlich ziehen sich die meisten Vögel einfach in den Wald zurück", spekuliert auch er. In jedem Fall sei es ein Thema, das viele umtreibt. "In den Vereinssitzungen sprechen wir darüber - es ist bei allen das Gleiche", sagt Dostal: keine Vögel weit und breit.

Ob derzeit tatsächlich so viel weniger Vögel unterwegs sind als sonst, wird sich auch am Wochenende vom 6. bis 8. Januar zeigen. Dann schlägt wieder die "Stunde der Wintervögel". Bürger können eine Stunde lang Vögel beobachten. Arten und Zahlen stellen sie dem Naturschutzbund (Nabu) online zur Verfügung. "Daraus lässt sich ablesen, wie sich die Bestände insgesamt, aber auch in den einzelnen Regionen entwickeln - und wo es Handlungsbedarf gibt", sagt Sebastian Olschewski vom Nabu Heidelberg. (Bild: prosswitz)