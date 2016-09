Verwaltungsgericht lehnt Tempo 30 ab

Über den Verkehr in der Dudenhofener Carl-Zimmermann-Straße ist ein Anwohner so verärgert, dass er vor Gericht gezogen ist.

Neustadt. Ein Mann aus Dudenhofen ist mit einer Klage gegen den Verkehrslärm vor seiner Haustür gescheitert. Seit 2014 kämpft der Anwohner der Carl-Zimmermann-Straße für ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Eine Verkehrszählung hatte ergeben, dass täglich rund 3300 Fahrzeuge das Anwesen des Mannes passieren. Dennoch hat das Verwaltungsgericht Neustadt jetzt entschieden, dass die Grenzwerte der Lärmbelastung laut Verkehrslärmschutzverordnung nicht überschritten werden. Deshalb muss die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht wie von dem Anwohner gefordert von 50 auf 30 Stundenkilometer herabsetzen.

"Keine Hauptverkehrsstraße"

Der Kläger wohnt in einem Haus in der Carl-Zimmermann-Straße - eine Gemeindestraße, die nach Gerichtsangaben in einem allgemeinen Wohngebiet liegt, 1013 Meter lang ist und durch zahlreiche, in sie einmündende Stichstraßen durchbrochen wird. Sie führe nahezu gradlinig als Erschließungsstraße durch das Wohngebiet und ende als Sackgasse in einem Feldweg. Eine Verbindung zur Bundesstraße 39 nach Speyer hat sie nicht. Nach Einschätzung des Ortsgemeinderats fungiert die Carl-Zimmermann-Straße nicht als Hauptverkehrsstraße.

So sei in der zweispurig ausgebauten Straße das Parken auf eigenen Streifen erlaubt - und zwar auf beiden Seiten. Zudem seien die Wohnhäuser erheblich nach hinten versetzt, so dass das Anwesen des Klägers 15 Meter Abstand zur Straße habe. "Es gilt die normale Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 Stundenkilometern und die Rechts-vor-Links-Regelung an den Kreuzungen", so ein Behördensprecher.

Der Kläger hingegen betont, dass ein "gesundes Wohnen und Arbeiten in seinem Haus nicht mehr möglich ist. Eigene Verkehrszählungen und die eines Ingenieurbüros haben demnach ergeben, dass in der Hauptverkehrszeit 290 Fahrzeuge pro Stunde am Anwesen des Klägers vorbeirollen, pro Werktag seien es 3300. Grund hierfür sei, dass viele Autofahrer die Carl-Zimmermann-Straße als Abkürzung benutzten.

Das Gericht ließ das nicht gelten und betonte, die durchschnittliche tägliche Lärmbelastung liege innerhalb der Zumutbarkeitsschwelle. Gegen das Urteil kann Berufung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. sin