Besucher feiern friedlich

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Bad Dürkheim. "Es läuft rund! Die Leute strömen aufs Gelände und sind richtig gut drauf", freut sich Wurstmarktmeister Roland Poh über einen gut besuchten Auftakt des Schoppen-Spektakels in Bad Dürkheim. "Wir haben bislang weniger Körperverletzungen und weniger Diebstähle als in den vergangenen Jahren ", zieht auch Polizeiführer Rolf Spiegelhalter eine positive Bilanz. "Ausgiebig, aber friedlich" haben nach Behördenangaben auch die vielen Besucher des Speyerer Altstadtfestes gefeiert. Vom Pendant in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) meldet die Polizei ebenfalls keine außergewöhnlichen Einsätze.

"Wir liegen bei den Besucherzahlen gut über dem Vorjahresniveau", schätzt Poh - 2015 waren an den ersten beiden Tagen rund 160 000 Schoppen-Bummler auf die Brühlwiesen gekommen. "Und dass, obwohl eine alte Schausteller-Weisheit besagt: ,Schwimmbadwetter ist kein Volksfestwetter'", ordnet der Wurstmarktmeister die Zahl ein. Was ihn besonders freut, ist die "friedliche Feierlaune" der Gäste.

"Gigantische Stimmung"

"Ich komme gerade von den Schubkarchständen, da spielen unsere Band ,Los Wumas' und die Mackenbacher Musikanten und die Stimmung ist einfach gigantisch", schwärmt Poh. Bereits am Freitag habe sich die positive Stimmung abgezeichnet. Selbst die verschärften Sicherheitsvorkehrungen mit stichpunktartigen Kontrollen an allen acht Eingängen, sei problemlos angenommen worden. "Wenn es noch ein bisschen kühler wird, aber trocken bleibt, steuern wir vielleicht wirklich auf einen neuen Rekord zu", hofft Poh und blickt auf die kleinen Schäfchenwolken am Himmel.

"Das veränderte Sicherheitskonzept scheint Wirkung zu zeigen. Wir haben dieses Jahr mehr Polizei und mehr Sicherheitskräfte von Ordnungsämtern und Security-Unternehmen auf dem Platz als je zuvor. Zudem gehen Beamte mit der Körperkamera auf Streife und es gibt eine Videoüberwachung", zählt Spiegelhalter die neuen Maßnahmen auf. "Wir müssen schon einschreiten, wenn - wie der Pfälzer sagt, dumm gebabbelt wird - aber die meisten Störer sehen ihr Verhalten ein und trollen sich."

Nur zweimal seien Beteiligte von Auseinandersetzungen ausgetickt und hätten in Gewahrsam genommen werden müssen: So hatte ein 23-Jähriger einen Hundeführer mit einem Schlag ins Gesicht verletzt, weil der Beamte ihn daran hindern wollte, sich am Streifenwagen seiner Schorle zu entledigen. Im zweiten Fall habe ein 41-Jähriger bei der Feststellung der Personalien nach einer Prügelei die Polizisten beleidigt und wollte im Beisein der Beamten wieder auf seinen Kontrahenten einschlagen. "Die Kollegen haben ihn in Gewahrsam genommen und nach drei Stunden hatte er sich soweit beruhigt, dass er entlassen werden konnte." Ein 23-Jähriger aus Pirmasens sei bei einer Kontrolle unvermittelt auf die Beamten losgegangen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. "Seine Schwester hat ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Wurstmarktwache abgeholt."

Ruhiges Altstadtfest

Sonst registrierten Spiegelhalter und sein Team einige Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Besucher, die auf dem Heimweg vom Wurstmarkt von Unbekannten angegriffen und beraubt wurden. Ein 23-Jähriger aus Ludwigshafen sei in der Nähe der Saline von zwei Männern überwältigt und über einen Gartenzaun geworfen worden. Die Täter flüchteten mit Bargeld, einer EC-Karte sowie seinem Smartphone.

Beim Speyerer Altstadtfest mussten laut Behörden lediglich kleinere Auseinandersetzungen geschlichtet werden. Zudem hatten 22 Jugendliche branntweinhaltige Getränke im Gepäck, die sie im Beisein der Ordnungshüter entsorgen mussten.