Viele Tote eingeäschert

Lambrecht. Im Fall der getöteten Seniorin in einem Lambrechter Pflegeheim untersucht die Staatsanwaltschaft Frankenthal 39 weitere Todesfälle, die sich zwischen Dezember 2015 und September 2016 dort ereignet haben. Diese Zahl bestätigte Oberstaatsanwalt Hubert Ströber gestern auf Nachfrage dieser Zeitung. Weiterhin offen ließ er hingegen, ob Leichname exhumiert werden sollen: "Ein relativ hoher Anteil ist eingeäschert worden, so dass Exhumierungen nur in einigen Fällen überhaupt denkbar wären."

Weitere Angaben wollte er nicht machen. "Sollte es Exhumierungen geben, werden wir erst im Nachhinein darüber informieren", so der Oberstaatsanwalt. Dass die Zeit drängt, weiß allerdings auch er. Denn je weiter die Verwesung eines Leichnams fortgeschritten ist, desto schwerer lassen sich Spuren nachweisen. "Das hängt stark vom Boden ab", hatte Reinhard Urban, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Mainz, dieser Zeitung jüngst gesagt. Bei feuchten Böden könnten Eiweiße wie Insulin, das der getöteten 85-Jährigen in einer Überdosis gespritzt wurde, auch noch nach einem Jahr sichtbar sein. Je luftiger aber der Boden, desto schlechter die Chancen. "Das gilt auch für Erstickungsmerkmale", so Urban. "Je länger ein Körper unter der Erde liegt, desto mehr verändert die Fäulnis die charakteristisch aufgeblähte Lunge." Um noch Verwertbares zu finden, ist also Eile geboten. "Wir arbeiten daran", meinte Hubert Ströber knapp.

Niemand unerwartet verstorben

Als "völlig normal" bezeichnete indes Markus Broeckmann, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Pfalz, die 40 Todesfälle binnen neun Monaten im Heim - durchschnittlich mehr als einer pro Woche. Demnach gebe es auch keine Erkenntnisse über Bewohner, die unerwartet verstorben wären. Die AWO ist Träger des Seniorenhauses "Lambrechter Tal", in dem drei ehemalige Pfleger die Frau im Dezember 2015 erstickt und weitere Bewohner gequält haben sollen. jei