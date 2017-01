Viele Unfälle wegen Glätte im Südwesten

Es wird glatt auf den Straßen in der Metropolregion (Symbolbild)

Rhein-Neckar. Wegen Glatteis ist es am Montagmorgen in der Rhein-Neckar-Region und im Odenwald zu zahlreichen Unfällen gekommen. "Seit 7.00 Uhr gehen bei uns im Minutentakt die Unfallmeldungen ein", sagte etwa ein Polizeisprecher in Heilbronn. Dabei sei es aber zunächst bei Blechschäden geblieben.

Im Rhein-Neckar-Kreis krachte es laut Polizei mehrmals. Nach ersten Erkenntnissen gab es noch keine Verletzten. Vor allem der Bereich Neckargemünd, Sinsheim und Eberbach war nach Aussage eines Sprechers betroffen, hier ereigneten sich mindestens 14 Verkehrsunfälle.

Im Neckar-Odenwald-Kreis kam es nach Unfällen mit mehreren Fahrzeugen zu beträchtlichen Verkehrsbehinderungen. Auf der B 27 zwischen Tauberbischofsheim und Hardheim in Fahrtrichtung Mosbach staute sich der Verkehr auf rund 15 Kilometer Länge. Die A 81 zwischen Gerchsheim und Tauberbischofsheim war wegen Glatteisgefahr vorübergehend gesperrt. Hier staute sich der Verkehr rund elf Kilomter.

Der Deutsche Wetterdienst warnte in der Nacht zum Montag vor Glätte und örtlich auftretendem Glatteis für den Rhein-Neckar-Kreis und den Kreis Bergstraße sowie für die Städte Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim. Die Warnung gilt voraussichtlich bis Montag, 9 Uhr, für den Kreis Bergstraße bis Montag, 12 Uhr. (mik/lsw/pol)