Vier Städte im Festival-Takt

Rhein-Neckar. Von "Enjoy Jazz" über "Winter in Schwetzingen", Filmfest und "Heidelberger Frühling" bis zu den "Internationalen Schillertagen": Die Metropolregion Rhein-Neckar hat jede Menge Kultur-Events zu bieten. Das soll nun auch touristisch stärker betont werden. Zum ersten Mal werden sich Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Schwetzingen gemeinsam mit einem Stand auf dem "ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz (6. bis 8. Januar in der Maimarkthalle) präsentieren. Das Motto lautet "Faszination Festivals Rhein-Neckar."

In der Alten Feuerwache in Mannheim stellten die Akteure jetzt das Konzept vor, das weiter ausgebaut werden soll. Barbara Gilsdorf, Kulturreferentin in Schwetzingen, Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim, Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing, und Iris Joch, Kaufmännische Leiterin der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft, profitieren von der Kooperation alle Beteiligten.

"Unsere Stärken waren bislang unterrepräsentiert", sieht Karmen Strahonja noch deutlich "Luft nach oben". Die Zusammenarbeit sei auf vielen Feldern bereits intensiv. Aber der gemeinsame Auftritt sei eine Premiere. "Wir haben nichts dagegen, dass Heidelberger Touristen auch noch nach Mannheim oder Schwetzingen kommen", betont sie. Kultur gebe es schließlich jede Menge in der Quadratestadt: "Die Internationalen Schillertage sind bei 20 000 Zuschauern angekommen", nennt sie eines der erfolgreichen Festivals.

Festivalregion Rhein-Neckar Städteübergreifende Festivals in der Metropolregion Rhein-Neckar: 19. Enjoy Jazz: 2. Oktober bis 11. November 2017 in Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg. 66. Internationales Filmfestival: November 2017 in Mannheim und Heidelberg (www.iffmh.de). Deutschlands größtes kuratiertes Fotofestival: 7. Auflage vom 9. September bis 5. November (www.fotofestival.info). Barock-Fest "Winter in Schwetzingen" bis 28. Januar 2017 in Schwetzingen und Heidelberg (www.winter-in-schwetzingen.de).

Auch international mehr betonen

"Wir spielen uns die Bälle zu", sagt Mathias Schiemer - und meint in diesem Fall die Gäste: "Jeder Tourist, der länger als einen Tag bleibt", sei "gut", setzt sich Schiemer für nachhaltige Gästeströme ein. Zwölf Millionen Touristen pro Jahr - die überwiegende Mehrheit davon sind Tagestouristen - bringen die Stadt am Neckar an Grenzen. "Ich kann den Gast überall hinfahren in die Umgebung - er muss nur am Abend wieder in sein Hotel in Heidelberg kommen", skizziert Schiemer schmunzelnd.

Alle vier zusammen möchten noch mehr für die Festivalregion "trommeln" - zum Beispiel als gewählte Mitglieder in der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. "Hoch professionell" werde das Land hier international vermarktet, lobt Strahonja. Doch Baden-Württemberg habe noch viel mehr zu bieten als "Schwarzwald und Kulinarik". Städtetourismus sei ein immer bedeutsamer werdender Markt.

"Wir haben nicht nur Romantik - wir haben auch die Moderne", sieht Schiemer Seiten seiner Stadt, die ebenfalls mehr betont werden könnten - auch wenn "jeder Heidelberg kennt." Und: "Wir haben zusammen so viel Strahlkraft, wir müssen das nutzen", fordert er.

Für den gemeinsamen Auftritt verzichtet das Städte-Quartett sogar auf den Wiedererkennungswert - bis auf die kleinen Stadtlogos, die auf den Plakaten und dem Messestand diskret platziert sind. Stattdessen wird optisch gleichgezogen: Stilisierte Tänzer und Musiker zieren zarte Bänder in Blau und Rottönen.

Weitere Messen im Blick

Gemeinsame Sache zu machen auf dem "ReiseMarkt" in der Mannheimer Maimarkthalle, den vor allem Reisefreudige aus der Metropolregion selbst besuchen, soll ein Anfang sein. Auch die CMT oder die ITB in Berlin seien denkbar. "Diese Messen haben aber in der Regel ein Jahr Vorlauf", bremst Strahonja die Erwartungen. Von der spontanen Idee des gemeinsamen Standes auf dem "ReiseMarkt" bis zur Realisierung sei nur ein halbes Jahr vergangen.

"Heidelberg ist pro Jahr direkt oder indirekt auf 31 Messen weltweit vertreten, da kann ich durchaus etwas mitnehmen", verspricht Schiemer, künftig noch mehr an die Schwesterstädte zu denken.