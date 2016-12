Vier Verletzte in Musikclub

Die Polizei sperrte den Tatort in der Bergheimer Straße ab. © Priebe

Heidelberg. Vier Menschen sind am frühen Freitagmorgen bei Auseinandersetzungen in Heidelberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 4.45 Uhr zunächst ein 27-Jähriger einen 31 Jahre alten Mann im Musikclub "Nachtschicht" in der Bergheimer Straße mit einem Glas angegriffen und ihm tiefe Schnittwunden im Bereich der Halsschlagader zugefügt haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der Mann stehe im dringenden Verdacht des versuchten Totschlags, hieß es von den Beamten.

Täter auf der Flucht

Bei einer weiteren Auseinandersetzung im gleichen Lokal soll ein 35-Jähriger einem ein Jahr jüngeren Mann ein Glas auf den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt haben. Gegen den Beschuldigten werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilten die Beamten weiter mit. Kurze Zeit später wurden der 35-Jährige und sein 25-jähriger Begleiter selbst angegriffen - ein Unbekannter habe mit einem Messer auf sie eingestochen, hieß es in der Mitteilung.

Die beiden Opfer wurden in einem Krankenhaus notoperiert. Der Täter der dritten Auseinandersetzung ist flüchtig. lsw