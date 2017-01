Vorwurf: Gewinne verschleiert

Frankenthal/Ludwigshafen. Bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal ist eine Strafanzeige wegen Bilanzfälschung gegen die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz eingegangen. Das bestätigten gestern sowohl die IHK, als auch Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Demnach soll die Kammer Millionengewinne verschleiert haben. "Uns ist bekannt, dass eine solche Anzeige gestellt worden ist", sagte IHK-Pressesprecherin Sabine Fuchs-Hilbrich. "Wir nehmen das ernst und werden die Vorwürfe mit Experten prüfen", kündigte sie an. In der Anzeige, hinter der der Bundesverband für freie Kammern (Bffk) Kassel steht, wird der IHK Pfalz vorgeworfen, mehr als 20 Millionen Euro Gewinn durch Mitgliedsbeiträge gemacht zu haben. Das Geld sei jedoch nur zu einem Bruchteil den Mitgliedern zugute gekommen.

Dennoch sehe die IHK Pfalz möglichen Ermittlungen gelassen entgegen. "Bei uns entscheidet die Vollversammlung öffentlich und transparent über die Verteilung von Rücklagen", so Fuchs-Hilbrich. "Keine Ahnung also, was den Bffk zu der Anzeige bewogen hat." Oberstaatsanwalt Hubert Ströber bestätigte zwar, dass eine solche Anzeige am Dienstag in Frankenthal eingegangen war. Eine Überprüfung habe aber ergeben, dass die Zuständigkeit bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern liegt. Dorthin habe man die Strafanzeige weitergeleitet, ohne in eine inhaltliche Prüfung einzusteigen. jei