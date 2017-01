Waffennarr legt Feuer

Viernheim/Darmstadt. Fast sieben Jahre nach seinem Urteil mit zwölf Jahren Haft als "Bombenleger von Viernheim" steht ein 52-Jähriger wieder vor Gericht. Dem Mann wird vorgeworfen, in seiner Gefängniszelle Feuer gelegt zu haben. Die Anklage wirft ihm besonders schwere Brandstiftung und Körperverletzung vor. Drei Menschen seien im August 2015 in Weiterstadt durch Rauchgasvergiftung verletzt worden.

Der 52-Jährige steht ab kommenden Montag vor dem Landgericht Darmstadt. Dort war auch das erste Urteil gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft will den Mann in die Psychiatrie einweisen lassen. Er sei nicht schuldfähig, er leide an "einer krankhaft seelischen Störung", sagte ein Sprecher. Der Mann soll im Gefängnis in Weiterstadt die Zellentür mit einem Bettgestell verbarrikadiert haben. Laut Anklage zündete er Papier, Bücher und Tageszeitungen an. Alle Gefangenen hätten die Station verlassen müssen.

Der als "Bombenleger von Viernheim" bekannt gewordene Mann hatte im August 2009 der Polizei fast 28 Stunden lang einen Nervenkrieg geliefert. Er hatte sich in seiner Wohnung verschanzt - auf einem Pulverfass aus Sprengstoff, Handgranaten, Munition und Waffen. Der Mann hatte aus Verärgerung in Viernheim und Weinheim zunächst Sprengsätze gegen zwei Häuser geworfen und um sich geschossen. Es gab zwei Verletzte. lhe