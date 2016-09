Wallfahrt, Wurst und Wein

Bad Dürkheim. Wie alt ist der Wurstmarkt wirklich? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten: Im Jahr 1949 feierte Bad Dürkheim den 500. Wurstmarkt. Doch nur kurze Zeit später stieß der Heimatforscher Ernst Zink bei seinen Recherchen im Archiv des Fürsten zu Leiningen in Amorbach auf die Rechnung eines Schuhmachers, die beweist, dass bereits vor 600 Jahren ein Jahrmarkt auf dem Michelsberg stattgefunden hat, aus dem das größte Weinfest der Welt hervorgegangen ist.

Das bunte Treiben verdankt seine Existenz einer Wallfahrt zur Kapelle auf dem Michelsberg am 29. September, dem Namenstag des Heiligen. Jene Wallfahrt gab es nach Zinks Einschätzung vermutlich bereits seit dem 12. Jahrhundert - womit der Wurstmarkt sogar noch einige Jahrzehnte älter wäre. Da den frommen Kirchenvätern das ausgelassene Treiben irgendwann zu bunt wurde, verwandelten sie den St. Michaelismarkt in ein gesittetes Kirchweihfest und verlegten ihn Mitte des 15. Jahrhunderts auf die Brühlwiesen - den heutigen Wurstmarktplatz.

Ein Streit um den Marktzoll anno 1577, das nachlassende Interesse an der Wallfahrt sowie zerstörerische Ereignisse wie der Dreißigjährige Krieg und der Pfälzische Erbfolgekrieg ließen das Volksfest in Vergessenheit geraten. Erst ab 1714 fand wieder ein Jahrmarkt statt. Da die Dürkheimer Winzer die Gäste mit Schubkarren voll Wurst und Wein bewirteten, nannte man den St. Michaelismarkt im Volksmund bald "Wurstmarkt". Im Jahr 1832 wurde der Name schließlich amtlich.

Ob der vielen kriegsbedingten Pausen bedeutet der 600. Geburtstag laut Marktmeister Roland Poh übrigens nicht, dass das Weinfest tatsächlich zum 600. Mal gefeiert wird: "Wir wissen nicht, wie oft der Wurstmarkt bisher stattgefunden hat - angefangen hat es aber sicher schon vor mindestens 600 Jahren." sin/rs