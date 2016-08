„Wegen PHV hat man’s geschafft“

Der Iraker Jasim A. (l.) erhält auf unserem Archivbild von Andreas Orians seinen Ankunftsnachweis. Das Registrierungszentrum in PHV war beispielgebend.

Heidelberg. Das zentrale Registrierungszentrum des Landes in der ehemaligen US-Army-Siedlung Patrick Henry Village (PHV) war wegweisend für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Das Land Baden-Württemberg und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben in Heidelberg mehrere Modellprojekte aufgesetzt, die beispielgebend für ganz Deutschland waren. Zum Jahrestag des Merkel-Satzes ziehen wir eine kleine Zwischenbilanz.

Wieviele Flüchtlinge wurden in PHV bisher registriert?

Vom 1. Dezember 2015 bis zum 23. August waren das insgesamt rund 17 600 Menschen. Für die Zeit davor konnte das Innenministerium in Stuttgart keine Zahlen nennen. Den größten Ansturm erlebte die Einrichtung im Dezember (4185), Januar (3101 und Februar (2593). Danach pendelte sich die Zahl ein zwischen 1000 und 1500 Flüchtlingen.

Wie viele Menschen können hier registriert werden?

Das Land Baden-Württemberg hält Kapazitäten für bis zu etwa 400 Registrierungen pro Tag vor. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Land und BAMF, dass täglich bis zu 600 Flüchtlinge registriert werden können und zugleich 400 ihren Asylantrag stellen können. Die Vereinbarung steht kurz vor dem Abschluss.

Wieviele Flüchtlinge kommen tatsächlich täglich an?

Weit weniger als 100. Deshalb kann sich das Registrierungszentrum nun auch die Altfälle vornehmen, die im Winter ohne Asylantrag auf Kommunen verteilt wurden. Hier arbeiten die Fachleute in PHV derzeit täglich etwa 350 Altfälle auf.

Wieviele Flüchtlinge sind derzeit länger als eine Tag in PHV untergebracht?

Zum Stichtag 25. August waren es 1792 Personen. Das ist allerdings eine Momentaufnahme, da sich die Belegungszahlen täglich ändern.

Wie lange bleiben die Menschen im Registrierungszentrum, bevor sie in eine Kommune geschickt werden?

Aktuell geht das Land von einer Verweildauer von vier bis acht Wochen aus. Diese lag aber auch schon bei 14 Tagen. Neben der Registrierung untersucht medizinisches Personal den Gesundheitszustand, röntgt die Flüchtlinge, um Tuberkulose-Erkrankungen feststellen zu können. Neben dem Gesundheitszeugnis bekommt der Flüchtling auch die Gelegenheit, seinen Asylantrag zu stellen. Auch die Anhörung beim BAMF findet in diesem Rahmen statt. Die Durchschnittsverweildauer soll auf fünf Tage bis zum Abschluss aller Verfahrtensschritte gesenkt werden.

Wie bewerten die Verantwortlichen des Regierungspräsidums die Arbeit in PHV?

"Patrick Henry Village ist ein Bestandteil dessen, dass man es geschafft hat", sagt Daniel Sick, stellvertretender Leiter der Einrichtung in Anspielung auf den Satz der Bundeskanzlerin. Schlüssel des Erfolges sei vor allem die Zusammenarbeit zahlreicher Behörden und Organisationen, die alle vor Ort präsent seien. Und noch immer erhalte PHV Besuch von Vertretern anderer Bundesländer und Staaten, die sich die Arbeit in Heidelberg anschauen wollten, sagt Daniel Sick. bjz