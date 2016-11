Weihnachtsmärkte starten - Warnung vor Taschendieben

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar. Ein Bummel mit der Familie, eine Tasse Punsch mit Kolleginnen und Kollegen, für die Kinder eine Fahrt mit dem Karussell - der Besuch eines Weihnachtsmarkts gehört für viele im Advent einfach dazu. Leider auch für Taschendiebe. In den Menschenmassen können sie blitzschnell und unbemerkt ihrem "Handwerk" nachgehen und schnell im Gedränge untertauchen.

"Taschendiebe suchen die Enge, da bieten sich die Gänge zwischen den Buden auf dem Weihnachtsmarkt geradezu an. Einer lenkt das Opfer ab. Der zweite stiehlt die Beute und gibt sie an einen Dritten weiter, der damit verschwindet", erklärt Gerhard Klotter, Vorsitzender der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Nach Angaben der Polizei sind die Beamten in Mannheim und in Heidelberg vorbereitet und werden auf den größeren Weihnachtsmärkten in der Region verstärkt sowohl sichtbare als auch verdeckte Überwachungsmaßnahmen durchführen.

Mit der Aufstellung eines Containers auf dem Paradeplatz in Mannheim, der gemeinsam von der Polizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst betrieben wird sowie der Sonderwache auf dem Bismarckplatz in Heidelberg, stehen den Bürgern zusätzliche Anlaufpunkte zur Verfügung.

So schützen Sie sich gegen Taschendiebe

Damit Sie den Bummel über den Weihnachtsmarkt unbeschwert genießen können, gibt die Polizei folgende Tipps: Bargeld oder Kreditkarten sollten am besten in verschließbaren Innentaschen von Jacken und Mänteln verstaut werden. Handtaschen oder Geldbörsen nicht einfach auf einem Verkaufstresen liegen lassen, Handtaschen immer geschlossen und mit dem Verschluss zum Körper tragen. Diese Maßnahmen erschweren Taschendieben, trotz aller Tricks, die Arbeit.

Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer!", die bei jeder Polizeidienststelle und im Internet unter http://www.polizei-beratung.de erhältlich ist. (mik/pol)