Weitere Taten in Altenheim?

Frankenthal. In die Ermittlungen um einen mutmaßlichen Mord in einem Altenpflegeheim in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) kommt neue Dynamik: Die Staatsanwaltschaft Frankenthal plant Exhumierungen, da es möglicherweise weitere ungeklärte Todesfälle in dem Heim gegeben hat. Im Zuge der Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen drei ehemalige Pflegekräfte würden derzeit alle Todesfälle geprüft, die sich dort zwischen Dezember 2015 und September 2016 ereignet haben. "Ziel ist es, Parallelen zu dem mutmaßlichen Mord an der 85-Jährigen festzustellen", so der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber.

Drei Verdächtige in U-Haft

Die Anklagebehörde wirft den drei 23, 26 und 47 Jahre alten Verdächtigen vor, der Seniorin eine Überdosis Insulin verabreicht zu haben. Als die Frau daraufhin nicht starb, soll der 23-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße sie mit einem Kissen erstickt haben. Die Ermittlungen gegen das Trio laufen schon seit dem Sommer. Im Zeitraum zwischen Dezember 2015 und Mai 2016 sollen sie insgesamt fünf Senioren misshandelt haben. Die Tatverdächtigen sitzen seit Dezember wegen gemeinschaftlichen Mordes in Untersuchungshaft. sin/lrs