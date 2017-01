Weniger Platz für Camper

Waldsee. Ein Laptop steht aufgeklappt auf dem Esstisch und summt leise vor sich hin. Es ist warm in dem Zelt. Sogar an diesem Wintertag, an dem draußen Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen. Für Dieter Schäfer ist es mehr als nur ein Zelt. Es ist ein Zuhause, das sich der Dauercamper hier im Naherholungsgebiet "Auf der Au" in Waldsee über Jahre aufgebaut hat. Mit einer kleinen Küche, schweren Sofas und dunklen, hölzernen Regalen.

Schäfer sitzt auf einem gepolsterten Stuhl und deutet auf den summenden Computer. "Ich suche gerade nach Wohnungen", sagt er mit einem bitteren Lächeln, das keinerlei Freude birgt. "Denn hier ist für mich bald Schluss." Der Frührentner lässt den Blick durch den Raum schweifen. Schon bald wird sein Zuhause in der Form nicht mehr existieren.

Um mehr als die Hälfte - rund 25 Hektar - soll das Camping-Areal in absehbarer Zeit schrumpfen. Das gab die neuformierte "Naherholung in den Rheinauen GmbH" jüngst bekannt, die für die Anlage verantwortlich ist. Grund dafür sei die sinkende Nachfrage nach Stellplätzen. "Von 3600 Camping-Parzellen sind deutlich weniger als die Hälfte belegt", teilt Stefan Kopf, Sprecher des Rhein-Pfalz-Kreises, mit. Die über das riesige Gelände verstreuten Camper sollen näher zusammenrücken. Betroffene aus dem wegfallenden Bereich können sich noch bis zum Frühjahr eine freie Parzelle im vorderen Abschnitt suchen. Wer sich weigert, bekommt eine Kündigung.

Dieter Schäfers Zeltburg liegt deutlich im roten Bereich, der die gesamte Fläche nordwestlich des Platzwarthauses umfasst. "Parzellen in dieser Größe gibt es aber vorne gar nicht mehr", klagt er. Unmöglich könne er seine gesamte Bleibe umsiedeln. "Neue Sachen kann ich mir mit 700 Euro Rente monatlich nicht leisten", so der 62-Jährige. Die Verzweiflung ist ihm anzusehen. Seit 17 Jahren wohnt er nun schon hier. "Das war damals ein Idealfall", erinnert er sich, wie ihm ein Kollege das Grundstück im Jahr 2000 überließ. "Ich war immer Stadtmensch", sagt Schäfer, der zuvor 25 Jahre in Mannheim gelebt hat. "Doch dann zog es mich ins Freie". Inzwischen ist der Campingplatz für ihn Heimat geworden. "Und jetzt muss ich mein ganzes Leben umstellen", sagt er traurig.

Modernisierung steht im Raum

Für die Betreibergesellschaft, die aus dem Verein "Erholungsgebiet in den Rheinauen" hervorging, gibt es keine Alternative zur Reduzierung. "Die Infrastruktur ist auf 3600 Plätze ausgerichtet und kostet dementsprechend viel", erklärt Stefan Kopf. "Die Einnahmen hingegen gehen seit Jahren zurück", sagt er. Ziel sei es, dass sich der Campingplatz selbst trägt. Auch Modernisierungen stehen im Raum, um attraktiver für Kurzzeitcamper zu werden.

Einen festen Zeitplan für den Rückbau gebe es noch nicht. 2020 läuft aber der Generalpachtvertrag aus, den die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) des Rhein-Pfalz-Kreises einst mit den Grundeigentümern abschloss. Die WfG wiederum verpachtete das Gelände an den Verein "Erholungsgebiet in den Rheinauen", der jüngst zur Gesellschaft wurde. 2020 gelte es dann, neu zu verhandeln. "Das wird nicht einfach, da auch die zufriedengestellt werden müssen, deren Flächen künftig nicht mehr in der Zone liegen und keine Pacht mehr bringen", so Kopf. In jedem Fall aber sollen die Konditionen für den Kreis günstiger werden. "Die Pacht beträgt derzeit das Vierzehnfache des Preises einer landwirtschaftlichen Fläche, da die Besitzer damals schwer zu überzeugen waren", sagt Kopf. Aktuell werde aber nur die Hälfte gezahlt, da die Belegung unter 50 Prozent gesunken sei.

Dass nun viele Camper das Angebot zur Umsiedlung ablehnen und ihre Zelte ganz abbrechen werden, befürchtet auch Kopf. "Damit müssen wir rechnen", sagt er. Auch Dieter Schäfer berichtet von Nachbarn, die dem Gelände "Auf der Au" für immer den Rücken kehren werden. So wie er. Vielleicht zieht er nach Mannheim zurück. Genau weiß er es noch nicht. "Für mich geht hier ein riesiges Freizeitgebiet verloren", sagt er. Dann geht er raus in die Kälte. Joggen. Bald schon wird er seine Runden woanders drehen müssen.