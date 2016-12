„Wichtig, loszulassen und zu verzeihen“

Heidelberg. Es ist nur ein kurzer Moment, in dem die Sonne durch die Wolkendecke bricht und die Raureif-bedeckten Bäume im nördlichen Heidelberger Stadtwald silbrig funkeln lässt. Vereinzelt ist das Zwitschern der Vögel zu hören. Ansonsten ist es still auf dem Hohen Nistler. Auf den Tag genau 25 Jahre nach dem tragischen Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs vom Typ Douglas DC3 haben sich rund 50 Menschen auf dem Gipfel des 496 Meter hohen Bergs versammelt, um einen Augenblick innezuhalten und der 28 Toten des Unglücks zu gedenken.

"Es ist ein friedlicher Ort, an den am 22. Dezember 1991 der Schrecken einzog", sagt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner an der Stelle, wo heute ein Sandstein an die Tragödie erinnert. "Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände und falscher Entscheidungen, die damals zum Absturz geführt hat", so Würzner. Das Flugzeug - an Bord befanden sich überwiegend Schauspieler und Filmleute aus Rüsselsheim - war um 10.40 Uhr in Frankfurt gestartet. In Mannheim verlor es die Route, da der Pilot Neckar und Rhein verwechselte. An der Bergstraße herrschte an diesem Tag dichter Nebel. Die Sicht war eingeschränkt. Um 11.37 Uhr zerschellte die Maschine am Hohen Nistler.

Nur vier der 32 Insassen überlebten. Edeltraud Heeb war eine davon. Gestern ist die 69-Jährige zum vierten Mal nach der Katastrophe am Unglücksort. Sorgfältig steckt sie zwei silberfarbene Rosen vor dem Gedenkstein in die gefrorene Erde. "Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich mit weniger Gepäck nach Hause fahren werde, als ich gekommen bin", sagt sie. Nach einem Vierteljahrhundert habe sie endlich ihren Frieden gefunden. Mit dem Absturz. Mit sich. "Es ist wichtig, irgendwann loszulassen, zu verzeihen, zu vergeben", findet Heeb. Sie war damals als Komparsin für die Dreharbeiten des Regisseurs Martin Kirchberger an Bord. Er machte einen Satire-Film. Die Kameras liefen, als die Maschine zerbrach. Über die Augenblicke des Absturzes möchte die Rüsselsheimerin nicht sprechen. "Man soll nicht an Wunden kratzen, die gerade verheilen", sagt sie.

Erinnerungen werden wach

Ihr Bruder Reinhold Schulz erinnert sich gut an den Tag. "Ihr Sohn hat mich angerufen, da bin ich sofort hergefahren", berichtet er. Ein Trümmerfeld offenbarte sich ihm. Momente zwischen Hoffen und Bangen. "Im Krankenhaus habe ich sie nicht erkannt", so der 72-Jährige. "Sie war voller Blut." Erinnerungen werden wach. "Ich danke Gott, dass meine Schwester überlebt hat", sagt Schulz mit dünner Stimme.

Schulz ist einer von rund 40 Angehörigen, die auf den Hohen Nistler gekommen sind. Die meisten haben einen geliebten Menschen verloren. Auch der Rüsselsheimer OB Patrick Burghardt richtet sich an die Anwesenden. "Es ist ein Ereignis, dass sich in die Köpfe der Rüsselsheimer eingebrannt hat", sagt er. "Ich bin dankbar, dass wir heute hier sind. Und vielleicht ist der Raureif an den Bäumen ja als Symbol zu werten." Raureif entsteht durch Nebel - so wie er am 22. Dezember 1991 herrschte.