Wie bei Barbara Salesch – und doch ganz anders

Justizwachtmeister Stefan Scholl (links) mimt den randalierenden Angeklagten bei der Urteilsverkündung. In Sekundenschnelle liegt er am Boden.

Frankenthal. Da schreien sich Zeugen, Angeklagte, Staatsanwälte und auch noch unbeteiligte Zuschauer an. Dann gibt's die unerwartete Wendung mit überraschendem Geständnis. So wie bei Barbara Salesch in der gleichnamigen Fernsehserie geht's in keinem echten Gerichtssaal zu. Was wirklich passiert, zeigte gestern das Landgericht in Frankenthal zu seinem 200. Geburtstag bei einem gut besuchten Tag der offenen Tür mit reichlich Anschauungsunterricht.

Gerichtssendungen im Fernsehen sind beliebt, haben aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun und prägen trotzdem das Bild von der Arbeit der Justiz. Um dieses ein wenig geradezurücken, nehmen sich die beiden echten Richter Ina Busch und Alexander Melahn eine Folge von Barbara Salesch vor. Nicht um Frau Salesch bloßzustellen, wie Melahn betont. Schließlich müsse ein Fernseh-Prozess einer anderen Dramaturgie folgen. Und echte Verfahren würde sich mit ihren langwierigen Beweisaufnahmen oder Zeugenvernehmungen wohl kein Mensch ansehen - zumal Fotos und Kameras in Deutschland während einer Verhandlung verboten sind.

Herumgelaufe gibt's nicht

Bei Salesch stimmen zum Teil die Tatvorwürfe nicht, das Herumgelaufe im Gerichtssaal sei keineswegs üblich. Und wenn Zeugen im Sitzungssaal Polizisten als "Bullen" beschimpfen, dann rufen echte Richter sie entschieden zur Ordnung. Mit solchen Beleidigungen können sich unwirsche Zeitgenossen bis zu 1000 Euro Strafe oder eine Woche Haft einhandeln. Im Fernsehen würden Zeugen auch nicht ordentlich aus dem Zeugenstand entlassen. Und der Staatsanwalt tue so, als seien alle Vorwürfe schon bewiesen. Dabei müsse ein Staatsanwalt eine neutrale Position einnehmen, erläutert der echte Richter Melahn. Diskussionen zwischen Zeugen und dem Publikum gehen sowieso nicht. Die Belehrung, dass Zeugen sich durch Aussagen nicht selbst zu belasten brauchen, unterbleibt bei Salesch auch.

Was passiert, wenn ein Angeklagter mit seinem Urteil nicht einverstanden ist, zeigen Justizwachtmeister in einer kleinen Demonstration in Sachen Sicherheit. Ein Verurteilter randaliert bei der Urteilsverkündung und wirft mit einem Stuhl um sich. In Sekundenschnelle haben die Beamten ihn mit Pfefferspray lahmgelegt, gefesselt und führen ihn ab. Den Zuschauern fährt der Schreck angesichts des plötzlichen Ausbruchs ordentlich in die Glieder.

Geordneter geht's beim Anschauungsunterricht im großen Saal 20 im zweiten Stockwerk zu. Dort spielen die Mitarbeiter des Landgerichts den Prozess eines Tankstellenüberfalls in Speyer nach, der so ähnlich stattgefunden hat. Und ausnahmsweise lässt Richter Michael Wolpert auch Fragen des Publikums zu. Interessiert verfolgen Dutzende Zuschauer, wie Angeklagter und Zeugen vernommen werden und schließlich das Urteil fällt.

Theoretisch würde der Verurteilte dann ins Gefängnis gebracht. Im Hof steht ein Gefangenentransportbus, mit dem Häftlinge zum Teil durch ganz Deutschland gefahren werden - es gibt einen richtigen Linienverkehr. Landgerichtspräsidentin Irmgard Wolf wirft auch mal einen Blick in die Bus-Zellen. Ihr launiger Kommentar: "So richtig gemütlich ist das nicht."