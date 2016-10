Wie Warnungen richtig ankommen

In Ludwigshafen (unser Bild) haben nach der Explosion die Sirenen losgeheult, in Mannheim wird bis Jahresende erst ein neues Sirenennetz installiert. © Prosswitz

Das Unglück bei der BASF hat wieder mal gezeigt, wie schwierig es ist, die Bevölkerung zu warnen - eine kritische Betrachtung

Die Verunsicherung wächst ganz schnell. Da steigt plötzlich eine dichte schwarze Rauchsäule auf, verdunkelt die Sonne, ist über viele Kilometer hinweg zu sehen. Was ist drin in dem Rauch? Zunächst weiß es keiner - weil ja lange nicht einmal genau klar ist, welches Gemisch da brennt. Die Wolke wirkt zunächst sehr bedrohlich, auch wenn sie sich erkennbar in großen Höhen verflüchtigt. Aber ist sie gefährlich?

Eigentlich haben die Mannheimer Glück. Ihre Feuerwehr hat etwas, was es an nur sieben Standorten in Deutschland gibt: eine Analytische Task Force (ATF). Das sind bestens ausgebildete, hochmodern ausgestattete Messtechnik-Spezialisten, die Schadstoffe schnell und genau analysieren können. Sie waren schon weltweit im Einsatz, sind völlig unabhängig von Firmen - man kann ihnen wirklich vertrauen.

Sirenennetz im Aufbau

Doch die Mannheimer haben auch Pech: Sie erfahren zu spät, was los ist. Nachdem der Bund Anfang der 1990er Jahre die Verantwortung dafür abgab, übernahm Ludwigshafen das teils noch aus dem Krieg stammende Sirenennetz. In Mannheim wurden sie abmontiert. Als Ende 2000 eine Wolke mit Phosphin-Substanzen von der BASF nach Sandhofen geweht wurde und bei 91 Menschen für massive gesundheitliche Beschwerden sorgte, behalf man sich mit Lautsprecherdurchsagen.

Doch die sind Unsinn - denn die Leute sollen ja gerade die Fenster schließen, statt sie zu öffnen, um den Durchsagen zu lauschen. Das zeigte sich wieder bei der großen Rauchwolke nach dem Lagerhallenbrand im Juni 2013 in Ludwigshafen. Daraufhin hat Mannheim im Sommer 2015 begonnen, wieder ein eigenes Sirenennetz aufzubauen - endlich. Ende 2016 soll es komplett sein.

Aber das genügt nicht - weshalb Mannheim, wie Ludwigshafen, Warnmeldungen über Handyprogramme wie Katwarn verschickt. Doch diese Meldungen erhält nur, wer sich für den Dienst angemeldet hat. Dafür nachdrücklich zu werben, hat die Stadt Mannheim bisher versäumt. Zudem reicht auch das nicht. Es gibt Personen, die dürfen bei der Arbeit keine privaten Handys nutzen - oder können es einfach nicht.

Verunsicherung wächst

Gerade Schulen, Kindergärten, Heime brauchen detailliertere Informationen, ja konkrete Handlungsanweisungen. Es hilft nicht, einfach dürre Meldungen auf die Internetseite zu stellen. Professionelle Krisenkommunikation geht anders. Warum gibt es keinen speziellen E-Mail- oder Fax-Verteiler oder Telefonketten? Schulen und Kindergärten, über die eine Rauchwolke hinwegzieht, darf man nicht im Unklaren lassen. Das führte zu so absurd großer Verunsicherung, dass Kinder teils bis zum Abend nicht ins Freie gelassen wurden - obwohl längst klar war, dass keine Gefahr drohte.

Konkret drohte die in Mannheim ohnehin nie. Die Stadt warnte immer nur, wie sie sagte, "vorsorglich", wegen möglicher Geruchsbelästigungen. Schadstoffe stellten die Feuerwehr-Experten hier nie fest. Ludwigshafen warnte die vier Stadtteile um den Explosionsort herum sehr viel konkreter - was in Mannheim wiederum Rätselraten auslöste und irgendwie unabgestimmt wirkte. Da gibt es noch sehr viel nachzuarbeiten und zu verbessern.