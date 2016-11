Wie weit ist der Hochwasserschutz in der Region?

30. Mai 2016: Nach heftigen Regenfällen tritt der Neckar auch in Heidelberg über die Ufer. Die B 37 wird an der Alten Brücke gesperrt.

Ludwigshafen. Nur wenige Monate ist es her, dass nach anhaltendem Starkregen in der gesamten Metropolregion die Flüsse und Bäche über die Ufer traten und vielerorts für Überschwemmungen sorgten. Beim 14. Hochwasserschutzforum der Metropolregion Rhein-Neckar ging es gestern um das Thema, wie Überschwemmungsrisiken minimiert werden können, und wo die Region aktuell steht. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

er ist in der Region für den Hochwasserschutz zuständig?

Grundsätzlich sind in Deutschland für die staatlichen Aufgaben des Hochwasserschutzes die Bundesländer zuständig. Die konkrete Umsetzung der Schutzmaßnahmen liegt jedoch vor allem im Binnenland auch bei Gemeinden, Kommunen und Zweckverbänden. Das Land unterstützt die Vorhaben dann finanziell und planerisch. Entlang des Oberrheins, im Bereich von Basel bis Bingen, teilen sich Frankreich, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Aufgabe.

ie gut ist dort der Schutz vor Überschwemmungen?

Vor dem Staustufenbau am Oberrhein zwischen 1955 und 1977 war der Schutz auf ein statistisch alle 200 Jahre vorkommendes Hochwasser (HQ200) ausgelegt. Anschließend reichte er nur noch für ein 50- bis 60-jährliches Hochwasser, war also deutlich schlechter. 130 Quadratkilometer Überschwemmungsgebiete gingen verloren. "Unser aller Ziel ist es, den Schutz wieder auf einen Wert von HQ200 zu bringen", sagte Hannes Kopf, Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), die in Rheinland-Pfalz für den Hochwasserschutz zuständig ist. "Derzeit genügen die Maßnahmen zum Schutz vor einem 120-jährlichen Hochwasser", so Kopf. Man sei "auf einem guten Weg".

elche Maßnahmen werden ergriffen?

Um die alte Hochwassersicherheit wieder herzustellen, sollen am Oberrhein 287 Millionen Kubikmeter sogenannter Hochwasserrückhalteraum - also Überschwemmungsflächen - geschaffen werden. 61 Millionen Kubikmeter davon liegen in der Zuständigkeit von Rheinland-Pfalz (51 Millionen realisiert), 168 Millionen bei Baden-Württemberg (73 Millionen realisiert) und 58 Millionen Kubikmeter hat Frankreich bereits fertig gestellt. Das zweite Standbein ist die Instandsetzung der 180 Kilometer langen Hauptdeichstrecke von Lauterburg bis nach Bingen.

is wann sollen alle Maßnahmen abgeschlossen sein?

Die Deicharbeiten am Oberrhein enden nach der aktuellen Einschätzung der SGD im Jahr 2025. Die Fertigstellung der Überschwemmungsflächen zögert sich derzeit etwa am Polder Altrip heraus, da Naturschützer gegen das Vorhaben klagten. "Hier entsprach das deutsche Gesetz nicht ganz der EU-Richtlinie, weshalb wir die Pläne noch mal überarbeiten müssen", so SGD-Vizepräsident Hannes Kopf.

uf welche Probleme stoßen die Behörden?

Bei der Einrichtung von Überschwemmungsgebieten erweisen sich vor allem naturschutzrechtliche Bestimmungen als Hindernisse. Auch Bebauung in ausgewiesenen Hochwasserschutzgebieten stellt ein Problem dar. Seit der Verabschiedung des neuen Wassergesetzes 2014 ist Bauen in Überschwemmungsgebieten aber nur noch in sehr seltenen Ausnahmen möglich.